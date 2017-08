Overlegen seier til Askøy i Larvik

Se flere bilder øverst.

– Seilforbundet virket overrasket over nivået vårt, som et lag fra Vestlandet, for det er jo stort sett foreninger fra Østlandet som hevder seg, forteller Karl Petter Haugen, lagleder i Askøy seilforening.

Som Norges Seilforbund skriver, var det uhyre jevnt under helgens stevne i Larvik, men Askøy Seilforening skilte seg ut med å vinne syv av elleve flighter (heat).

Dermed har de tatt over ledelsen i 2. divisjon foran sesongens siste stevne som seiles i Moss 8. og 9. september.

– Vi må kjøre veldig dårlig der om vi ikke skal klare å være blant de fire beste og rykke opp til 1. divisjon, forteller Haugen.

Anna Sophie Hansen

Deltar for første gang

Seilsportligaen ble opprettet i 2016, men dette er det første året Askøy seilforening deltar. Og det gjør de med høye målsetninger.

– Vi har et mål om å rykke opp til 1. divisjon, og komme på pallen, og det ser bra ut for øyeblikket, sier Haugen.

Etter tre stevner er de to øverste på listen relativt klare for opprykk til 1. divisjon. Askøy Seilforening leder med sju poeng på Risør Seilforening som har 8 poeng på plassen bak.