Sørkoreansk motstand venter for AFK-guttene

Fredag setter AFK-spillerne seg på toget til Oslo for å delta på årets fotballhøydepunkt: Norway Cup. Og i år venter flere spennende lag i turneringen.

– I fjor røk vi ut mot Fana. Det er litt kjipt å reise til verdens største fotballturnering og så ryker du ut mot lag du vanligvis møter i serien, flirer trener Ole-Ivar Guleng.

Rising Star

Melder man seg på Norway Cup er det ofte store muligheter for å møte lokale lag i gruppespillet. Ask/Erdal møtte for eksempel Nordsiden i fjor. For AFKs to G16-lag er det endelig noen ukjente lag som står på motsatt banehalvdel, som Rising Star fra Sør-Korea.

– Det er dette Norway Cup handler om. Vi har vært der noen ganger nå og aldri fått møte noen spennende lag, men denne gang får begge lagene våre møte utenlandske lag. Vi aner jo ikke hva vi kommer til å møte der, slår Guleng fast.

Han forteller at i tillegg til lag fra Sør-Korea får et av lagene møte motstand fra Pakistan.

– Det er de kampene guttene har plukket ut allerede, forteller treneren.

Vil prestere

I seriespill har AFK to G15-lag, men ettersom det er et prøveprosjekt i Hordaland finnes ikke den aldersklassen på Norway Cup. Dermed har de slått sammen G15 og G16 til to lag i G15/G16-klassen.

– Det er ingen tvil om at vi har ambisjoner om å komme et lite stykke i turneringen, men det avhenger litt av trekningen selvfølgelig, sier Guleng, og legger til lattermildt:

– Vi får prøve å komme lengre enn Follese, det er vel det som er viktig,

Både Follese og Vestsiden-Askøy har lag i G15/16-klassen. Førstnevnte har også et lag som møter internasjonal motstand i tyske Vaalserquartier FV.

Her kan du se fullstendig kampoppsett for Norway Cup.

