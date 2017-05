Sykkel-VM: – Blir det største som har skjedd på Askøy

Hver uke samles VM-komiteen for å planlegge hvordan verdens beste syklister skal merke folkelivet mens de sykler lagtempo på Askøy.

Og det er vanskelig å se for seg at syklistene vil forlate øyen tomme for inntrykk. Kommunikasjonssjef i Askøy kommune, Dag Folkestad, kan nemlig fortelle om en rekke planer.

Fansonene og underholdning

Det kanskje viktigste å merke seg at det blir opprettet fire fansoner. Hovedfansonene vil bli på Ravnanger, hvor VM starter, og på Kleppestø. I tillegg til dette vil det være fansoner i Florvåg og Holmedalen.

TV-kamera, storskjerm og scene for underholdning er bare noen av stikkordene for opplegget på Kleppestø. På Ravnanger vil det naturligvis også bli TV-kamera, men også offisiell speaker for arrangementet. Dette er dessuten stedet hvor man kan få en unik mulighet til å komme tett på en rekke store sykkelstjerner før VM-starten.

Torstein Olsen fra Kulturlogen forteller at det blir en stor scene for underholdning på parkeringsplassen utenfor Askøyværingens lokaler ved Kleppestø senter.

Her blir det underholdning både lørdag og søndag. De største navnene skal på scenen mellom dame- og herrerittet.

– Dette er Father of a thousands kids, Violet Hill og Hans Marius Andersen, avslører Olsen.

Lørdagen blir det underholdning frem til klokken 16. Da blir det ryddet plass på scene til barn og unge i et arrangement som blir i regi av kulturavdelingen i Askøy kommune.

– Vi avslutter klokken 16, slik at de som vil kan få med seg åpningsseremonien og folkefesten i Bergen sentrum, opplyser Dag Folkestad.

Bunader på broen?

Komiteen jobber med en rekke innslag langs løypen. Blant disse er sjøslag i regi av Vikinglaget på Storavatnet i Florvåg, fremvisning av amerikanske biler fra Amcar klubben ved Shell-stasjonen på Kleppestø, og tonesetting med «I Dovregubbens hall» og spesielt lys i Florvågtunellen.

Andre innslag som kan prege løypen er underholdning fra Askøy Brass Band ved Knausen senter, ulike korps en rekke steder, og regatta i regi av Askøy seilforening under Askøybrua.

Tenk hvor flott det ville vært å samle masse askøyværinger på broen med bunad. Det ville vært en fin avskjed med Askøy for syklistene.

Det er også planer om å rydde innerste havn på Kleppestø for trebåter, i tillegg til at man vil legge til rette for at bunadskledde askøyværinger kan få plass på Askøybrua.

Gunnar Brynjulfsen ønsker å understreke at selv om det er mye spennende på gang, er mange av de nevnte planene ikke endelig bekreftet.

– Det er viktig å understreke at vi fortsatt er i planleggingsfasen, men vi kan i alle fall si at vi håper å lande en god del av dette. Tenk for eksempel hvor flott det ville vært å samle masse askøyværinger på broen med bunad. Det ville vært en fin avskjed med Askøy for syklistene.

Forventer engasjement

Beskjeden fra Brynjulfsen er klar vel fire måneder før VM starter. Uten masse folk langs løypen blir det vanskelig å skape en folkefest.

– Vi må ha stort engasjement. Jeg forventer faktisk tusenvis av askøyværinger langs løypen, sier Brynjulfsen, og fortsetter:

– Jeg tror det er viktig at vi får folk til å forstå at dette er det største som har skjedd på Askøy. Vi må se forbi at veiene blir stengt og fremkommeligheten begrenset.

Torstein Olsen fra Kulturlogen er enig.

– Det viktigste blir å ha det gøy og ikke fokusere på elendighet. En slik sjanse dukker ikke opp igjen.

Dag Folkestad mener mulighetene for å engasjere seg nærmest er ubegrenset.

– Det finnes nesten ingen grenser for hva man kan gjøre. Her handler det egentlig bare om å være kreativ og finne galskapen i seg selv. Hva gjør man ikke for å få Dag Otto Lauritzen til å stoppe, eller lage litt moro for et par hundre millioner TV-seere, sier han spørrende.

