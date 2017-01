Stine (18) er blant landets mest lovende triatlontalenter

I sommer fikk Stine Dale og en venninne mye oppmerksomhet for svømmeturen fra Kleppestø til Nordnes, en prestasjon som ble omtalt i både Bergens Tidende og Bergensavisen.

Nå får hun oppmerksomhet av helt andre grunner.

Internasjonale samlinger

For kort tid siden ble det nemlig klart hvilke jenter som blir en del av Norges triatlonforbund sin nye satsing. Forbundet skriver i en nyhetssak at formålet med satsingsgruppen å få flere jenter opp på et landslagsnivå, ved å gi de nest beste stabilitet og ro til utvikling.

– På denne måten ønsker vi å legge forholdene til rette for at jenter som satser skal få mulighet til å utvikle seg videre med tettere oppfølgning, skriver forbundet på sin nettside.

Gruppen vil være underlagt landslaget, og utøverne vil få tilbud om å være med landslaget på samling både på treningsleiren på Fuerteventura i månedsskiftet januar/februar og den faste påskesamlingen på Mallorca.

Askøyværingen Stine Dale, som til daglig konkurrerer for Åsane CK, ble tatt ut etter en regionsamling i november. I satsingsgruppen finner vi også to jenter fra Bryne Triatlonklubb og en jente fra Haugesund triatlonklubb.

Kun ett år som aktiv

Dale forteller til AV at hennes neste mål er landslaget.

– Jeg ønsker å bli så god som mulig. Først vil jeg bli beste kvinnelige utøver i landet, og så vil jeg prøve meg internasjonalt, sier hun.

– Hvorfor valgte du å satse på triatlon?

– En viktig årsak er at jeg har trent med triatleter i flere år allerede. Jeg har vært nysgjerrig på hvordan det ville vært å drive med sporten og er veldig glad for at jeg til slutt bestemte meg for å satse, svarer hun, og legger til:

– Det er nok et av de beste valgene jeg har gjort. Jeg skulle bare ønske at jeg begynte tidligere.

Selv om hun ikke har drevet aktivt med triatlon i mer enn ett år har hun allerede rukket å markere seg nasjonalt. I sommer, kun et halv år etter at hun startet satsingen, tok hun en sterk tredjeplass i NM for juniorer.

Dale forteller at hun nyter godt av sin fortid som svømmer. I hele 12 år har hun vært aktiv innen idretten.

– På svømmingen er jeg absolutt blant de beste i landet. Det er på løpingen jeg har størst utfordringer og hvor jeg må forbedre meg mest. Syklingen er ganske bra, sier hun.

Trener i skoletiden

For å nå toppen legger hun ned mange timer med trening hver eneste uke. En normaluke for henne er 24 timer med treningsøkter enten det er snakk om svømming, løping eller sykling.

En del av treningstimene får hun gjort unna i skoletiden som elev på svømmelinjen på Amalie Skram videregående.

Hun forklarer at miljøet for triatlon på kvinnesiden er lite i Bergen.

– Men det er noen få jeg kan trene med. Dette året vil det være bra for meg å bli en del av denne satsingsgruppen og få være med på noen samlinger. Jeg får dessuten muligheten til å trene med de beste herrene i landet på lette økter.

Da sikter hun blant annet til askøyværingen Casper Stornes, men også landslagskollegaene Gustav Iden og Kristian Blumenfelt. Sistnevnte var Norges første OL-utøver i triatlon i fjor sommer under lekene i Rio de Janeiro.

