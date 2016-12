Stian har et trumfkort som får Liverpool-fansen til å tie

Les også: Finnes det noe bedre? Dette er fotballen vi elsker

«Hvorfor bare Premier League og ikke lidenskapen til Engelsk fotball? Hvor mange er det som holder med et lag i Championship og som har et Premier League trofé på sitt fotballrom. Blackburn er selvsagt inngravert som viser seriemester 1995!»

Dette skrev Blackburn-supporter Stian Sørensen da han nylig nominerte seg selv til Norges galeste Premier League supporter, en romjulskonkurranse i regi av TV 2-sporten.

For ham er julen høytid for engelsk fotball, en høytid hvor han har ekstra god tid til å følge med på fotballen han elsker. Nedturene har vært mange de seneste årene. Likevel har det aldri vært aktuelt å bytte klubb.

– Holder du med et lag skal du jaggu meg stå i det. Sånn er det bare, sier Sørensen.

For å dyrke hobbyen sin har han fått tillatelse av samboen sin til å ha et eget fotballrom. Her finner vi fotballdrakter, skjerf, plakater, storskjerm og Premier League-trofeet som er et minne om den historiske 1994/1995-sesongen da Rovers tok seriegull.

Det er kyllinger de kan. Det er som å sette min mor til å spille Football Manager. De har ikke peiling på fotball.

For øyeblikket sliter Blackburn i nedre sjiktet av Championship, Englands nest øverste divisjon. Nedturen begynte for alvor i 2010 da klubben ble kjøpt opp av Venkys group. Den indiske fjørfe-giganten var ukjent for de aller fleste den gang, men har siden rukket å gjøre seg virkelig upopulære. Også hos Stian Sørensen.

– Det er kyllinger de kan. Det er som å sette min mor til å spille Football Manager. De har ikke peiling på fotball. Det er veldig mye frustrasjon.

– Hva er drømmen din for fremtiden?

– Det er at Blackburn skal komme tilbake til Premier League. Men først må vi få ut eierne. Vi må starte fra bunnen av og drive klubben på en god måte, svarer Sørensen.

Pokalen

Årets jul startet på verst mulig vis da det ble 0-2 tap mot Barnsley på selveste boxing day. Og selv om supporter-tilværelsen til tider er helsvart kan Rovers-fansen skryte på seg noe få andre klubber i England har klart: å vinne Premier League-trofeet.

Det er det eneste kortet jeg kan legge inn overfor Liverpool- supporterne, men det er jo gøy da.

Siden oppstarten i 1992 er det bare Manchester United, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Leicester og Blackburn som har gått helt til topps.

– Det er det eneste kortet jeg kan legge inn overfor Liverpool- supporterne, men det er jo gøy da, humrer han.

Han forteller at han virkelig fikk øynene opp for Blackburn i 1994. Dette var året før laget gikk vant Premier League. Den gang var det spillere som Alan Shearer, Tim Sherwood og Chris Sutton alle snakket om.

– Har det blitt mange kamper i England?

– Jeg har sett de fire-fem ganger. Jeg har vært på Ewood Park flere ganger og på Anfield blant annet. Jeg traff blant annet Mark Hughes når han trente de. Det var en stor opplevelse.

Endelig på TV

Sørensen forteller at det kan være utfordrende å følge kampene til favorittlaget direkte.

– Det er ikke som med de store lagene som de stort sett sender hver uke. Du må nesten streame, men det er ikke alltid bildene dukker opp. Derfor bruker jeg mye VG live, Sky Sports og andre kanaler, sier han.

Like over nyttår kommer imidlertid et etterlengtet høydepunkt for Sørensen. Da viser Eurosport Norge kampen mellom Newcastle og Blackburn.

– Det er noe jeg gleder meg veldig til. Det er en kamp jeg bare må ha med meg, sier han.