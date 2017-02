Nå er det tid for revansje!

Sykle til jobben-kampanjen som belønner all form for aktivitet (se info i faktaboks, journ.mrk) starter opp onsdagen etter påske og varer helt til sommerferien.

Sykle til jobben – kampanjen Norges eldste mosjonsaksjon, som arrangeres i år for 44. gang! Starter 19.april og varer til 17.juni All aktivitet teller, også andre aktiviteter enn sykling og på andre tider av døgnet enn til og fra jobb. Hovedregelen er at man får ett poeng for hvert 30. minutt i aktivitet. Hvis du for eksempel en dag registrerer tre økter på 20 minutter som summert vil bli 60 minutter, har du krav på to poeng. Aktiviteten registreres via Min side på http://www.sykletiljobben.no eller via appene Strava og Endomondo Du kan delta alene eller på lag med opptil 5 personer. Det er gratis for alle som bor eller jobber i følgende kommuner i Hordaland: Bergen, Askøy, Os, Fjell og Lindås. For mer informasjon og påmelding: http://www.sykletiljobben.no

Det forteller ansvarlig for kampanjen i Hordaland, Linda Olsen Løland i Hordaland bedriftsidrettskrets.

– Dette er en kampanje over 60 dager for å endre vanene til folk, sier hun.

Mandag møtte Løland Askøyværingen sammen med et knippe representanter fra kommunen.

Leder for kommunens bedriftsidrettslag (Akbil), Inge Skogen, kan fortelle at de allerede har akseptert utfordringen fra Os og Fjell om å konkurrere mot hverandre så lenge kampanjen pågår.

Husker du 2015-bataljen?

Det betyr at Askøys innbyggere nok en gang får mulighet til å være med på en kommunekamp.

Sommeren 2015 arrangerte nemlig Askøyværingen og Midtsiden (lokalavisen på Os, journ. mrk) sammen med BT en konkurranse mellom de to kommunene om å være sprekest.

Selv om det var jevnt, viste osingene seg å være sprekest.

Konkurransen skapte voldsomt engasjement og samlet så mange som 780 askøyværinger. Den sprekeste av samtlige deltakere, Os inkludert, var Robert Nesse fra Erdal.

Han tilbakela hele 1238 kilometer i løpet av én måned og tre dager. Han gikk så og si hver dag fra Erdal til jobb på Haakonsvern.

Vil ha interne dueller

Inge Skogen er tydelig på at man nå er klar for å slå tilbake. Men da trengs det ifølge Skogen en kollektiv innsats fra så mange som mulig av kommunens innbyggere.

Hvis vi skal slå Os og Fjell kommune må alle være med.

Inge Skogen

– Hvis vi skal slå Os og Fjell kommune må alle være med, sier han.

– Vi utfordrer bedriftene på Askøy til å hive seg på. Du kan utfordre folk i nabolaget, i idrettslaget eller hva som helst. Her er det mange muligheter, forsetter Skogen.

– I kommunen blir det intern konkurranse mellom fagavdelingene. Vi er klare, kommer det fra rådgiver for idrett og kultur, Sverre Jokstad.

Ikke bare sykling

For deg som ønsker å gjøre en innsats for egen helse og bidra til at Askøy blir den beste kommunen i kampanjeperioden, er det viktig å vite at du ikke må sette deg på sykkelen.

– Hvis du vil danse, gå på fjelltur, spinne, løpe eller noe annet er også det en mulighet. All aktivitet kan man registrere i konkurransen, sier kommunikasjonssjef i Askøy kommune, Dag Folkestad.

Fagsjef for idrett og kultur, Gunnar Brynjulfsen, er glad for at kommunen har hevet seg på kampanjen.

– 2017 er jo et sykkel-år med tanke på VM til høsten. Dette initiativet er veldig positivt. En del av målsetningen vår er å være aktiv hver dag, sier han, og fortsetter:

– Dette handler om mer enn bare å sykle til jobben, men like mye å bruke sykkelen som fremkomstmiddel i hverdagen. Du trenger heller ikke nødvendigvis det beste utstyret for å komme deg frem.