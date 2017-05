Måtte banke i bordet etter punkteringsuttalelse om Kristoff

Se Fredagsdebatten ved å trykke her!

– Hvor var du da Alexander Kristoff punkterte på Askøybrua? Nei da! Nei, nei! Det skjer ikke, altså.

Fredag var det duket for årets tredje fredagsdebatt.

I forbindelse med Askøyværingens sykkelspesial i denne ukens avis, var det sykkel-VM som stod på agendaen.

Debattens panel bestod av kommunikasjonssjef i Askøy kommune, Dag Folkestad, Badaboom-gründer og styremedlem i Askøy Næringslivsforening, Britt Hillestad, markeds- og kommunikasjonssjef for Sykkel-VM 2017, Erik Kubon Halvorsen og Askøyværingens egen sportssjef, Jan Erik Storebø.

Sjelden har stemningen vært mer lystig under Fredagsdebatten, og løpet av 30 minutter ble alt fra selfie-muligheter med Chris Froome og Team Sky til mer alvorlige ting som sikkerhet og beredskap diskutert og drøftet.

Kubon Halvorsen fikk starte det hele.

– Nå går vi egentlig bare og gleder oss. Vi kjenner det på pulsen at det bare er fire måneder igjen. Vi sover knapt, og jeg må si at det er ekstremt inspirerende å se det lokale engasjementet, kom det fra den supertravle kommunikasjonssjefen.

Dag Folkestad var nestemann som fikk ordet.

– Askøy kommune har kontroll. For oss er det nok selv folkefesten som er det viktigste. Og vi skal jo ikke bare lage folkefest for Askøy, Bergen og Norge. Vi skal faktisk lage fest for hele verden og over 300 millioner TV-seere, sa Folkestad, like engasjert som alltid.

Han fikk støtte fra Britt Hillestad i ANF.

– Også vi i næringslivet er klare for å lage liv rundt løypene. Vi gleder oss veldig, og det er allerede lagt planer både innenfor overnatting, mat og servering. Også handelsnæringen kommer til å melde seg på festen, og flere av bedriftene som ligger langs traseen kommer garantert til å bidra, sa Hillestad.

Askøyværingens sportssjef, Jan Erik Storebø, tok også del i fredagens debatt. Han kunne fortelle at Askøyværingen virkelig planlegger å gå «all in» under sykkel-VM.

– Sykkel-VM er uten tvil årets happening på Askøy, og for oss vil det være viktig å være så tett som mulig på arrangementet. Vi kommer også til å følge nøye med fremover og gjennom sommeren, og når vi kommer til selve VM-helgen, så holder det ikke å være bare én helgevakt på jobb, humret Storebø.

Erik Kubon Halvorsen:

– Vær kreative og finn på morsomme ting. Her har dere tidenes mulighet til å vise frem øyen deres. Syklistene er utrolig omgjengelige, og unike i så måte. Flere har allerede besøkt Askøy, og slik vil det også være i tiden frem mot arrangementet. Ta godt imot dem. Dersom Chris Froome og Team Sky kommer syklende forbi en barnehage som har hengt opp noen Team Sky-effekter, kan jeg garantere dere at hele laget kommer til å stoppe opp.

Dag Folkestad:

– Nå kan vi vise hele verden hva Askøy er i stand til å få til. Vi må komme oss ut og lage fest. Før var spørsmålet «hvor var du da Oddvar Brå brakk staven?». Etter søndag 17. september 2017 kan det hende spørsmålet er «Hvor var du da Alexander Kristoff punkterte på Askøybrua? Nei da! Nei, nei! Det skjer ikke. Bank i bordet. Poenget er at man bør vill være der det skjer.»

Britt Hillestad:

– Vi vil oppmode næringslivet til å melde seg på. Det begynner å nærme seg, og det er viktig at bedriftene kommer på banen med planer allerede nå.

Jan Erik Storebø:

– Dette blir et helt fantastisk arrangement, og som øyens eneste avis vil vi gjøre det som står i vår makt for å levere varene.

