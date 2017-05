«Follese-regelen» hylles av idrettsforbundet

Torsdag morgen lanserte Norges idrettsforbund «Ungdomsløftet», som er en nettportal med suksesshistorier fra idrettslag som har lykkes med ungdomsidrett. Målet er å inspirere andre til å fortsette det gode arbeidet.

Idrettsforbundet løfter blant annet frem Askøys egen Follese Fotballklubb som en av klubbene andre lag bør se opp til. Med «femtiprosentregelen», eller «Follese-regelen», som den nå er omdøpt til, får alle som møter opp til kamp spille minimum halve kampen. Det har gitt resultater.

Da Askøyværingen omtalte regelen i 2015 var de den eneste klubben i Hordaland, sannsynligvis også i Norge med denne regelen. Allerede den gang uttalte styret at oppmerksomheten var et resultat av godt arbeid over lengre tid, men at de fremdeles hadde en vei å gå.

– Follese FK har med fokus på aktivitet og idrettsglede vist hvordan ungdomsidrett kan utøves i beste praksis. Her er fokuset på trivsel, deltagelse og mestring. Det liker vi veldig godt, skryter Kathrine Godager, rådgiver i Norges idrettsforbund til NTB.

Spillere med høyere selvtillit

Ifølge Norges idrettsforbund oppsto idéen i fjor da Nils Kristian Flatøy, trener og spillerutvikler hos Follese FK, var på et veiledertrenerprosjekt i Polen med Hordaland fotballkrets. Her ble det blant annet diskutert hvordan fotballspillerne kunne få mer spilletid.

– Da jeg kom tilbake til Follese tok jeg en diskusjon med sportslig ansvarlig for barnefotballen, og sportslig ansvarlig i klubben og vi dannet da denne regelen, forklarer Flatøy til Norges idrettsforbund.

Regelen ble dermed lagt frem i styret, hvor den ble enstemmig vedtatt i 2014, som igjen tilsa at alle trenere i klubben måtte følge denne regelen. Siden den gang har dette resultert i flere spillere med høyere selvtillit, som er vant til å spille kamp.

