Casper går «all in» for å realisere den store triatlondrømmen

Morgenøkt i svømmebassenget i Ado Arena, flere timer med sykling på balanserullen i garasjen og en avsluttende løpetur.

Dette har vært stikkordene for en ganske så vanlig treningsdag for Casper Stornes vinteren 2016/2017.

Første år som senior

Sammen med triatlonkameratene Kristian Blumenfelt og Gustav Iden er Askøy-gutten blant dem som trener aller mest i landet. Og mens han tidligere hadde treningsuker på i underkant av 30 timer har han denne vinteren økt ytterligere.

– Det har vært en tøff og lang vinter med mange økter innendørs, men jobben må gjøres. Jeg har trent mer enn noen gang og har lagt på mellom 30 og 40 timer i uken, sier Stornes.

Askøyværingen møter ham etter utdelingen av talentprisen i Strusshamn i forrige uke. Da er han nydusjet og dresset opp etter sin tredje treningsøkt for dagen.

De enorme treningsmengdene skal gjøre Stornes klar for det som blir hans første sesong som senior. Og han har ingen planer om kun å være en førsteårs reisegutt.

– Det blir et spennende og viktig år for meg med tanke på at det er nå jeg skal konkurrere mot de store gutta. Jeg kommer til å gi det jeg har, lover Stornes, og legger til:

– Den indre lysten for å lykkes innen idretten er veldig stor. Det er dette jeg vil gjøre.

Den indre lysten for å lykkes innen idretten er veldig stor. Det er dette jeg vil gjøre.

Casper Stornes

I første halvdel av 2017 er det blant annet planlagt at han skal delta på verdenscup-stevnene i Madrid og Cagliari. Der har han satt seg en svært ambisiøs målsetning.

– Jeg har som mål om å bli topp fem i stevnene. Det er et tøft mål, men det er ikke umulig. Hvis jeg klarer det vil jeg ha sjanser for å bli en del av World Triatlon Series, sier han.

Fransk profflag

Selv om målsetningen kan virke vanskelig skal man ikke glemme at Stornes allerede for lengst har rukket å markere seg innen idretten. I 2016 fikk han sjansen i verdenscupen i Cagliari for seniorer og la bak seg flere stevner i Europacupen.

Han ble også kronet som norgesmester foran sterke Gustav Iden, en ett år eldre utøver som fikk to fjerdeplasser under 2016-utgavene av stevnene i nevnte Madrid og Cagliari.

Les også Triatlonkomet fikk talentpris Casper Stornes fikk tildelt talentprisen og en sjekk på 10.000 kroner av Askøy Rotary Klubb.

At han denne sesongen får være med det franske profflaget Sartrouville vitner også om kvalitet. Laget består nå av 15 utøvere og har noen av verdens beste utøvere i sin stall.

Blant disse er Alistair og Jonny Brownlee og Henri Schoemann, som tok de tre øverste plassene under OL i Rio forrige sommer. Verdenscupvinner Mario Mola er også en del av laget, i tillegg til Norges første OL-utøver noensinne, Kristian Blummenfelt.

Les også: Stine (18) er blant landets mest lovende triatlontalenter

Les også: Sportssjefen: Han er i rute for OL

– Jeg har alltid hatt lyst til å få sjansen til å konkurrere for Sartrouville. Det er veldig gøy at det nå skjer. Dette er et lag som kjører fem Grand Prix i løpet av året, og håpet mitt er at jeg skal være med på noen av disse, sier han.

Høydesamling

– Jeg ser allerede mot OL i Tokyo sommeren 2020. Det er det store og langsiktige målet. Drømmen er å være der, men jeg kan ikke glemme alt som kommer før den tid, fortsetter Stornes.

På veien mot Tokyo har han fått plass i Olympiatoppen sin satsingsgruppe på idretten.

– Vi er fem stykker som er med. Oppfølgingen er veldig god, skryter Stornes.

Selv om han har tilbrakt store deler av vinteren i Norge er det ikke lenge siden han var tre uker på samling med landslaget på Playitas på Fuerteventura, et populært sted for triatlon-utøvere.

Neste tur til varmere strøk blir i begynnelsen av april. Da venter en uke med hardtrening på Mallorca. Deretter drar Stornes og resten av den norske triatlon-eliten direkte til et høydeopphold i Sierra Nevada før den nye sesongen starter.

Følg Askøyværingen på Facebook!