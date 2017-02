Bygger Norges råeste muskelfabrikk i Florvåg

Han er en av Norges sterkeste menn, og nå står han i spissen for prosjektet om å skape et trekkplaster for flere strongmanutøvere.

– Lokalet vårt er nok allerede bedre enn 90 prosent av alle andre du finner i landet, legger Vikøyr til.

Totalt finnes det ikke stort mer enn 15 lokaler på landsbasis der det utelukkende trenes strongman. Størsteparten holder til på Østlandet, mens bare to er å finne i Hordaland. En på Dale og en i Florvåg.

Sammen med Leif Ove Tveiterås og Alexander Amundsen, startet Vikøyr Askøy Strongman klubb i 2008. De har trent i Florvåg siden 2009, men i dagens lokaler kun siden juli 2016. Da gikk de fra 50 kvadratmeter til 500, og det er her de nå holder på å bygge opp et anlegg for å kunne trene alle øvelsene som det konkurreres i strongman.

Bli bedre enn østlendingene

– Selv om det forrige lokalet bare var en garasje, klarte vi å trene oss opp til å ta flere NM-titler, forteller Leif Ove Tveiterås.

Likevel var 50 kvadratmeter noe trangt, og de lette en stund etter noe nytt før de fant lokalene i nabobygget. Det er ti ganger større og de tenkte først at det ville være mer enn de noen gang ville trenge.

I et treningssenter kan du trene samtidig som 100 andre, men likevel trener du alene. Her er alle her for hverandre.

Vidar Vikøyr

– Men med et større og bedre lokale vil det være aktuelt for flere å trene her. Så forhåpentligvis kan vi nå få opp flere i Hordaland som kan måle seg med østlendingene, sier Vikøyr.

Det er gjennom dugnadsarbeid de har kommet dit de er i dag, og det er på samme måte de skal jobbe mot å bli landets råeste.

Utstyret har de på plass gjennom bidrag fra naboen i Smien mekaniske, Geir Soltvedt, og fra lokalet i Dale som holder på å legge ned.

Dermed er det bare utseendet og temperaturen de mangler å gjøre noe med, for om vinteren er det ikke mye isolasjon som holder varmen inne i det slitte murbygget. Planen er å legge nytt gulv, kunstgress der de velter dekk og male veggene, kanskje med graffiti.

Fokus på samhold

– I et treningssenter kan du trene samtidig som 100 andre, men likevel trener du alene. Her er alle her for hverandre, sier Vidar Vikøyr om hvordan det oppleves å trene sammen med de andre i lokalet i Florvåg.

Det er nettopp dette samholdet som gjør at mange trekkes ut til den bortgjemte fabrikkens lokaler i fjerde etasje for å trene Strongman med Askøy Strongman klubb. Her får de fritt spillerom til å bråke så mye de vil og utføre strongmanøvelsene som har sin opprinnelse i Highland games i Skottland og ligner på tradisjonelt gårdsarbeid med navn som yoke (åk på norsk, journ. mrk.), conans wheel, stokkløft, steinløft og dekkvelt.

En av de som har begynt etter de kom inn i de nye lokalene er Daniel Mowatt Larssen, som oppdaget og tok kontakt med Askøy Strongman klubb gjennom Facebook.

– Det virket gøy, og det er det også, forteller Daniel Mowatt Larssen som begynte i november 2016.

Vidar Vikøyr oppfordrer flere til å gjøre som Mowatt Larssen og ta kontakt med dem gjennom Facebook om de er interesserte i å trene strongman.

– Vi har åpent for alle, enten de bare vil prøve eller om de vil delta i NM, sier han.

NM-ambisjoner

Det er flere av de som trener ved lokalene i Florvåg som har ambisjoner om å delta i årets NM. En av disse er Mowatt Larssen. Sammen med kompisen Jo Even Warpe, tenker han å delta for første gang når NM avholdes i Kristiansand 3. juni i år.

Mowatt Larssen og Warpe bor på Bønes og Lagunen og trener til vanlig på treningssenter, men velger likevel å reise til Florvåg en gang i uken for å få variasjon med å trene Strongman.

– Etter jeg begynte å trene her i november, har jeg merket stor framgang i de andre øvelsene på treningssenteret, forteller Warpe mellom yoke settene som kommer opp i 260 kilo.

Vidar Vikøyr som for øyeblikket er sykemeldt med en lyskeskade, ser også fram til NM med forventning.

Han regner imidlertid med at han vil bli frisk i god tid før NM til å trene seg opp og gå ned i vekt. Tanken er nemlig å delta i 105 kilos klassen, men da må han gå ned 15 kilo da han for øyeblikket ligger på 120 kilo.

– Min største konkurrent blir nok Nils Kjetil Sande, sier Vikøyr.

Det er mannen som vant i 2010 og 2011 da Vikøyr kom som nummer to og tre.

