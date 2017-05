Brynjel (16) og Leander (15) blåser nytt liv i fotballskole

Om ikke skal vi gi deg en kort oppfrisking: Mellom 2011 og 2015 hadde Malvin Berland stor suksess med Palmolive fotballskole som ble holdt på et jorde nedenfor familiens gård.

Malvin var 19 år sist gang han stelte i stand fotballskolen og samlet på det meste rundt 30 barn og unge. Den unge gutten sitt engasjement imponerte mange, deriblant kommunen som selv besøkte fotballskolen en sommerdag i 2014.

Egen sjarm

I slutten av juni (26–28) er planen å gjøre det samme igjen, men denne gangen ledet av Malvins lillebror, Brynjel Berland (16), og Leander Moxness (15).

– Du kan trygt si at vi er blitt inspirert av Malvin, sier Brynjel, og fortsetter:

– Det han gjorde viser at det er mulig å få til noe. Han var like gammel som oss da han startet opp.

Når Askøyværingen møter guttungene blir vi tatt imot på gården. Vi passerer både høner og gjess på vei ned til de tre femmerbanene.

Jan Erik Storebø

Banene er ikke like strøkne som dekket på de store fotballstadionene, men de har sin sjarm, noe som også gjelder de hjemmesnekrete fotballmålene, tribunen med mer.

– Det er ikke det samme som de store fotballskolene. Her blir du ikke en av 100. Vi er færre og lover dem som melder seg på lærerike og sosiale dager. Vi skal spille masse fotball, men vi skal også bade, spille paintball, løpe motbakkeløp, grille og gjøre andre artige ting. Vi kommer til å holde på mellom 9 og 15 over tre dager, sier Leander.

Begge går i tiendeklasse på Fauskanger barne- og ungdomsskule. Mens Brynjar spiller fotball for Follese sitt Gutter 16-lag er Leander en del av Nordsiden sitt juniorlag.

Vil ha «Monsamjelden»

Guttene erkjenner at de er langt fra er ferdig utlærte fotballspillere. De kommer derfor til å hente inn trenere som skal lede noen av øktene. Og det er ikke noe å si på ambisjonene til de unge guttene.

– Det hadde vært kjekt å få Mons Ivar Mjelde på besøk. Han er jo tilbake i Bergen, sier Brynjel.

Han påpeker at fotballskolen tidligere har hatt besøk av Brann-spillere og at det ikke er grunn til å legge listen lavt.

Foreløpig har ikke guttene fått stor respons for fotballskolen. De har besøkt 4–7. trinn på både Træet og Fauskanger skoler, men har ikke mer enn seks påmeldte.

– Vi må være minst 15 for at vi skal sette i gang noe, så vi er et stykke unna foreløpig, sier guttene.

Slik melder du deg på

Leander opplyser at fotballskolen er for jenter og gutter født mellom 2003 og 2008. Den foreløpige påmeldingsfristen er satt til 1. juni, ifølge ham.

– De som er interessert kan gå inn på Palmolive sin Facebook-side hvor det også er påmeldingsskjema, sier Leander, og legger til:

– Eventuelt kan de kontakte meg eller Brynjel direkte på mail eller telefon. Informasjon om dette finnes også på fotballskolen sin Facebook-side.