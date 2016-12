Askøys baby-stunt skaper store reaksjoner

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at Askøy kommune delte sin reklamevideo hvor de ber folk som planlegger familieforøkelse om å tenke seg om to ganger.

Kommunikasjonssjef i Askøy kommune, Dag Folkestad, forteller at han søndag morgen var på besøk i TV 2 Nyhetskanalen som hadde fanget opp stuntet. Saken er også omtalt i Bergensavisen.

På kommunen sin egen Facebook-side er det flere som tar til orde for at innlegget er usmakelig, mens andre ser på videoen med glimt i øyet. Folkestad forklarer at målet med videoen har vært å øke bevisstheten til askøyværingene om hva som venter 16 og 17 september neste år.

Begge disse dagene vil Askøybrua være stengt for normal trafikk i timevis, i tillegg til at en rekke andre veier i kommunen vil være sperret.

– Beredskap viktigst

– Jeg ønsker å understreke at det er ingen grunn til at gravide skal føle seg utrygge. Står det om liv og helse vil det alltid komme foran. Beredskapen kommer til å være god og det ene feltet på Askøybrua vil være åpent for uttrykningskjøretøy, sier Folkestad.

– Hvorfor gjorde dere dette?

– Med tanke på at det er ni måneder igjen var tanken å lage noe humoristisk. Samtidig ville vi aktualisere datoene rundt sykkel-VM og utfordringene som vil være der med fremkommelighet i trafikken.

Han fortsetter med å forklare at verken han eller kommunen har noen myndighet til å be folk om å vente med å bli gravid.

– Men det er kanskje gøyere å være med på folkefesten hvis man ikke er høygravid, sier Folkestad.

– Hva tenker du om reaksjonene?

– Jeg vil si de er blandet. De fleste tar dette med godt humør. Det var aldri noen tanke om at dette skulle være støtende. Vi ønsker bare at folk skal være bevisste på disse dagene.

Han legger til at det vil være jordmor stasjonert i Kleppestø og at redningsbåten i Kleppestø vil være tilgjengelig.

– En kjempeglipp

Gruppeleder for Fremskrittspartiet, Roald Stenseide, er en av dem som har fått med seg baby-stuntet. Han kaller det en kjempeglipp og er redd for konsekvensene.

– De kan ikke drive å lage humoristiske innslag rundt dette. Jeg er mest redd for at dette skaper unødvendig engstelse. Folk kan bli syke av usikkerheten. Jeg synes ikke dette er bra og opplever dette som en kjempeglipp av kommunen. Det er uproft, sier han.