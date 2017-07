100 liter diesel lekket ut i sjøen

Lekkasjen fant sted i det en tankbil skulle fylle diesel i en tank på land hos en bedrift på Skarholmen like etter klokken 14 mandag ettermiddag.

I et uoppmerksomt øyeblikk overfylte sjåføren tanken og diesel havnet på utsiden.

– Totalt skal være snakk om 800–900 liter diesel som ble lekket ut fra tankbilen, forteller Jørgen Skogedal, vakthavende brannsjef ved Askøy brann og redning.

Askøy brann og redning

Skade på privatbåter

Mesteparten av dieselutslippet skal ha blitt stoppet av en mur som var bygget opp under tanken, men likevel rant rundt 100 liter diesel nedover havnen og ut i sjøen i et område med to titalls privatbåter.

– Folk med båter i området kan forvente seg tilgrising på båtene sine samt tauverk og utstyr, forteller Skogedal.

Legger ut lenser

I det Askøyværingen er i kontakt med Askøy brann og redning har de seks mann i aksjon som holder på å legge ut de siste av 150 meter med absorberende lenser.

– Lensene består av et membran som filtrerer ut dieselen og trekker den inn i seg, forklarer Skogedal.

Lensene kommer til å bli liggende i noen dager for å absorbere så mye diesel som mulig.