Hedrer 22. juli-ofrene

I år blir det en litt mindre minnemarkering for hendelsene på Utøya 22. juli 2011 ved minnesmerkene ved Vatnavatnet på Kleppestø. Lørdag klokken 12 blir det kransenedleggelse, taler og sang.

– Minnemarkeringen i år blir ikke like stor som i fjor. Vi trapper det litt ned, men det vil fortsatt bli en lignende markering som vi har hatt tidligere. 22. juli traff oss nærme her på øyen, sier Andreas Bondehagen Jacobsen, leder for Askøy AUF.

Tale og blomster

Under lørdagens minnemarkering blir det tale av både ordfører Terje Mathiassen og Andreas Bondehagen Jacobsen.

– Det er viktig å ha denne årlige minnemarkeringen. Jeg er invitert til å holde en tale og legge ned blomster, sier ordfører Terje Mathiassen (Ap).

Fakta: Terrorangrepet på Utøya Massedrapet på Utøya var det andre av to terrorangrep som rammet Norge 22. juli 2011. Til sammen ble 77 mennesker drept i terrorangrepene, 69 av disse på Utøya. De aller fleste som ble drept på Utøya var ungdommer tilhørende Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF som på dette tidspunktet arrangerte sin årlige sommerleir. Askøy AUF hadde fem ungdommer på leiren. Kevin Daae Berland og Silje Stamneshagen fra Askøy var blant de drepte. Kilde: Store Norske Leksikon/AV

Silje Alvsaker (arkivfoto)

Nasjonalt var fjorårets markering et skille for 22. juli hendelsene. Da var det fem år siden terrorangrepet på Utøya hvor Askøy mistet to av sine ungdommer. Kevin Daae Berland og Silje Stamneshagen fra Askøy var begge blant de drepte på Utøya.

Fra i år er det signalisert en nasjonal nedtrapping av markeringene på Utøya og i regjeringskvartalet frem mot tiårsmarkeringen i 2021. På Askøy blir det likevel holdt en markering ved Vatnavatnet i Kleppestø for å hedre ofrene etter tragedien på Utøya. Markeringen vil vare i cirka 20–30 minutter, ifølge Bondehagen Jacobsen.

Det blir også blomsterseremoni og ett minutts stillhet. Musikkinnslaget under minnemarkeringen blir ved Elise Marie Angeltveit.

Minnemarkeringen ved Vatnavatnet er lørdag 22. juli klokken 12:00.

– Vi ønsker alle velkommen til markeringen. Den er åpen for alle, sier Andreas Bondehagen Jacobsen.