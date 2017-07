Gi rattet til kvinnen i ditt liv

Ulykkesstatistikken forteller nemlig at godt voksne menn er overrepresentert i dødsulykker i trafikken.

I 2016 var tallet på dødsulykker hele 135, og av dette var 82 prosent menn i alderen 45–64 år.

– Det er sikkert mange gode forklaringer og meninger rundt hvorfor det er slik, men min oppfordring er enkel: Gi rattet til kvinnen i bilen, sier avdelingsdirektør for Trafikant og kjøretøy i Statens vegvesen, Arve Tjønn Rinde.

Det i en pressemelding fra Statens vegvesen.

– Jeg vil faktisk gå så langt som å si til kvinner at når mannen i familien har kjørt en stund i strekk, ja da må du gjøre krav på å overta rattet, fortsetter Rinde.

Avdelingsdirektøren har en ulykkesgruppe som rykker ut til alle trafikkulykker etter ordre fra politiet, og hans ønske er at denne gruppen blir gjort mest mulig arbeidsløs, står det å lese i pressemeldingen.

Statens vegvesen kommer derfor med et par råd:

Still deg alltid spørsmålet: Trenger jeg å kjøre forbi?

Skal du nå en ferje: Beregn alltid litt ekstra tid så du ikke må gasse på for å nå avgangen din.

Er dere flere i bilen: Del på kjøringen.

Ta hyppige pauser: Prøv å ikke være så travel i ferien.

De minner også på at med sommeren kommer turistene i bobiler, turistbusser eller campingvogner. Ha i mente at de gjerne er ukjente på veiene.

– Er det virkelig verdt å utsette seg selv og andre for den store risikoen det er å gjennomføre en forbikjøring bare for å spare ett minutt eller to, spør Rinde i Statens vegvesen.

De siste ti årene har campingbil vært involvert i 209 ulykker, med fjorårets 29 ulykker på statistikktoppen.