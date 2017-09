Nå trenger de din hjelp

Arbeidet med kommuneplanens arealdel er i full gang, og da innspillsfristen gikk ut i slutten av februar var det kommet inn 380 innspill til kommunen.

– Før vi skal begynne å vurdere innspillene, skal administrasjonen utarbeide ulike fagutredninger. Nå har vi fokus på senterstruktur. Dette handler om hvilke steder som skal utvikles til lokalsenter, forholdet mellom disse og hvordan lokalsentrene skal utvikle seg, sier planlegger Tina Lund i avdeling for plan og utvikling i Askøy kommune.

Trenger hjelp fra folket

For å finne ut mer om dette trenger de hjelp fra lokalbefolkningen. De har allerede gjennomført tre møter med innbyggere rundt områdene Fromreide, Ask og Ravnanger.

– På Fromritoppen er det ønskelig med en utvikling omkring senteret både i forhold til ulike boligtyper og tjenester. Det er også ønskelig at Fromritoppen skal være et samlingssted og møteplass for hele Askøy nord, sier Lund og legger til:

– På Ravnanger ser innbyggerne for seg et tydelig skille mellom senterområdet og de grønne arealene rundt. De ønsker seg en møteplass og et mer innbydende senterområde. På Ask er de spesielt opptatt av utviklingsmuligheter for lokalt næringsliv og de ønsker å ivareta kulturlandskapet.

Joar Hystad

Strusshamn og Florvåg neste

Nå er det opp til innbyggerne rundt området i Strusshamn og Florvåg å si hva de mener om sine lokalsentre.

– Møtene gir oss viktig informasjon om hva innbyggerne synes er positivt med områdene og ønsker å videreføre. Det gir oss også kunnskap om hva som mangler, eller bør forbedres, sier Lund.

Møtet i Strusshamn skal være tirsdag 12. september klokken 18.00 i Møllesalen og møtet i Florvåg skal være onsdag 13. september klokken 18.00 i Trigger sine lokaler på Florvåg.

– Vi oppfordrer folk til å komme på møtene. Dette er viktig for utviklingen av Askøy, er den klare oppfordringen fra Tina Lund.