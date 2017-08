Tysk turist lettere skadet

Mandag gikk gikk to tyske turister, etter sigende et ungt ektepar, tur med hunden sin på Ask.

Idet paret og hunden passerte et jorde med noen beitende sauer på, slet hunden seg løs fra båndet og satte kursen mot de ullkledde firbeinte krabatene.

– De mistet kontrollen på hunden, som løp etter sauene. Det hele endte med at et lam ble skadet, og i et forsøk på å hjelpe lammet, falt den ene turisten ned en skrent og pådro seg lettere skader, forteller lensmann Odd Dale ved Askøy lensmannskontor.

Kvinnen som skadet seg er i 20-årene.

– Vi vet ikke om flere sauer ble skadet. Partene ordnet etter hvert opp seg imellom, og dermed gjør ikke politiet noe videre med saken.