Me spurde meteorologen: – Er sommaren over no?

Den siste veka har me omsider fått oppleva det som må kunna kallast sommar også her i vest.

Meteorolog Anne Solveig Andersen fortel at me no er oppe i heile sju (!) dagar på rad, der makstemperaturen har vore over 20 grader.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Karoline Forselius

Som om ikkje det er nok, har himmelen vore skyfri store deler av perioden, og både askøyværingar og andre vestlendingar har til tider invadert badeplassane rundt omkring i distriktet.

– Også i dag skal det bli relativt bra, seier Andersen når AV pratar med ho onsdag morgon.

– Det blir i alle høve varmt. Utpå ettermiddagen kan det rett nok koma eit par mindre byger, men elles ser det greitt ut, held ho fram.

– Noko ustabilt

Ifølge vêrvarslinga på nett skal temperaturane synka dei neste dagane. I tillegg kan det sjå ut til at me skal få helsa på ein gamal kjenning; regn.

– Vêret framover vil vera noko ustabilt. Torsdag kjem det inn ein front frå vest, og i etterkant av dette vil nok bygene koma hyppigare for kvar dag som går. Nøyaktig korleis det blir til helga er vanskeleg å seia. Truleg vil me oppleva at vêret er veldig skiftande, kjem det frå Andersen.

– Er sommaren over?

– Det spørs kva du meiner med sommaren.

– Blå himmel, sol, varmt...

– Tja, temperaturen er jo venta å synka litt, men me kan jo håpa at det er forbigåande. Eg trur ikkje sommaren er over heilt enno, sluttar metorologen.