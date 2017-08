Meldte fra om ungdommer som røykte i barnehage

Det var på torsdag at Askøyværingen kunne melde om at det var funnet sprøytespisser og knuste flasker i barnehagen som holder til på Erdal.

Problemet med uvedkommende på kvelds- og nattestid er så stort at barnehagen har gått til politiet og bedt dem gjøre folk oppmerksom på saken gjennom lokalavisen.

– Fortsett med å tipse

Politioverbetjent på Askøy, Kjell-Bjørn Heggøy, forteller at de fikk tips om tre ungdommer som røykte i barnehagen rundt halv syv torsdag kveld.

– Dessverre fikk vi ikke fulgt opp dette tipset da vi måtte prioritere et annet oppdrag. Vi kan ikke love å komme hver gang, men det er bare til å fortsette med å ta kontakt. At vi allerede har fått tips i denne saken er veldig positivt, sier han.

Heggøy forstår at både ansatte ved Fridahuset barnehage og folk i området er lei situasjonen.

– Beskjeden er at folk som røyker, drikker og ruser seg er uønsket der. Hvis vi tar gårsdagen som eksempel blir det sneiper liggende igjen. Det er utrivelig. Det trenger ikke å være en voldsom kriminell gruppe i dette tilfelle, men det er ikke bra. Det er synd hvis vi må gjerde inn området. Det burde være unødvendig bruk av tiden til andre at de må klarere området for å forsikre seg om at det er trygt for barna å oppholde seg der.

Askøy lensmannskontor kan kontaktes direkte på 56152160 i ukedagene. I helgene kan man ringe Vest politidistrikt på 02800.