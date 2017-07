– Ungdommen ønsker å jobbe

Larsen er hyret inn som ekstrahjelp hos pensjonisten Liv Fagerlid da AV treffer ham. Her er det plenklipping og maling av garasje som står på agendaen for 18-åringen.

– For oss som ikke har fått sommerjobb så er UngJobb en veldig god mulighet, innrømmer han.

Sommerjobb

Siden UngJobb startet opp i siste uken i juni har Røde Kors delt ut over 30 oppdrag til ungdom på Askøy. Som regel går det i hagestell og oppgaver som gjerne pensjonister ikke får gjort selv.

– Det er litt forskjellig vi gjør. Jeg hadde et oppdrag der jeg vasket ned et gjerde og malte det etterpå, for eksempel, forteller Larsen.

For Fagerlid er det tredje året på rad hun spør UngJobb om hjelp.

– Ordningen er fin for både oss eldre og unge som ikke har fått seg jobb. For Michaels del håper jeg han finne noe. Vi har i hvert fall avtalt at han kan komme tilbake her, sier pensjonisten.

For Larsen prøvde først å søke på tradisjonelle sommerjobber, men innså raskt at han var for sent ute til å få napp.

– Mange fra skolen har vel tatt ferie, men det blir fort kjedelig å sitte hjemme hele sommeren så da er det fint å være med på dette, sier 18-åringen.

Dagen begynte med plenklipping, men så kom naturligvis regnet.

– Så da var han inne å hjalp meg med dataen, jeg vet ikke om det var en del av arbeidsbeskrivelsen, ler Fagerlid.

Med pengene han får inn fra oppdragene i sommer venter en velfortjent sydenferie.

– I august skal jeg til Syden og der hadde det vært greit med litt lommepenger, men samtidig er det også kjekt å hjelpe de som ikke får alt til selv, smiler han.

Bra start

Om du har noe du trenger hjelp med i sommer er det fortsatt mulig å få hyret inn ungdommer fra UngJobb. Arbeidsformidlingen fra Røde Kors Askøy varer frem til 25. august.

– Prosjektet startet svært bra, og jeg har fått flere positive tilbakemeldinger fra både voksne og ungdom. Ettersom vi har formidlet 35 oppdrag på så kort tid tyder det på at vi skal klare å overgå fjorårets resultat, og forhåpentligvis med god margin, sier Stian Jean Opedal Davies, koordinator for UngJobb.

Til sammenligning ble det i fjor sommer gjennomført 49 oppdrag. Så langt har 46 av 104 påmeldte ungdommer fått oppdrag. Larsen er blant dem som har fått flere. Men det begynner å bli manko på oppdrag.

– Målet er å doble resultatet, selv om det klart er et hårete mål, sier Davies og oppfordrer folk til å melde inn om du trenger hjelp til en jobb. Her kan du fylle ut skjema dersom en søker arbeidskraft.

– Det som iallefall er sikkert: Ungdommen ønsker å jobbe, slår koordinatoren fast.