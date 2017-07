Her kan du bruke stemmeretten din

Det var i desembermøtet i fjor at lokalpolitikerne stemte for å redusere antall valgkretser på Askøy fra 14 til 6. Det betyr at det er færre faste valglokaler når det er tid for årets stortingsvalg. Selve valget finner sted mandag 11. september.

Nytt av året er imidlertid at det blir innført elektronisk stemmegivning. Det betyr at du kan gå til det stemmelokalet du velger for å avgi din stemme, uten at du da må legge valgkortet ditt i en egen, spesiell konvolutt som forteller at du ikke stemmer ved din egen valgkrets.

Fakta: Dette er de nye kretsene Hetlevik, Follese, Strusshamn slås sammen til Askøy vest. Stemmelokale: Strusshamn skole

Hanøy, Tveit, Davanger, Haugland slås sammen til Askøy midtre. Stemmelokale: Ravnanger ungdomsskole.

Fauskanger og Træet slås sammen til Askøy nord. Stemmelokale: Fauskanger barne- og ungdomsskule.

Kleppestø og Kleppe slås sammen til Askøy sør. Stemmelokale: Kleppestø ungdomsskole.

Florvåg, Erdal, Hop slås sammen til Askøy øst. Stemmelokale: Erdal barneskole.

Deler av dagens Kleppestø, Strusshamn og Florvåg valgkrets slås sammen til Kleppestø sentrum. Stemmelokale: Rådhuset.

Fordi det nå blir færre kretser, har antall forhåndsstemmesteder økt. Det blir innført et ambulerende forhåndsstemmelokale. På visse datoer vil kommunen reise rundt på utvalgte steder i kommunen, slik at innbyggerne får flere steder de kan forhåndsstemme foruten Kundetorget i Kleppestø. Det vil også være mulig å sende kommunen en søknad om å få hjelp til transport til et av stemmelokalene. En egen kunngjøring om dette vil komme når det nærmer seg.

Den ordinære forhåndsstemmeperioden er fra 10. august og til og med fredag 8. september. Før det er det tidligforhåndsstemming som gjelder.

En reduksjon fra 14 til 6 valgkretser betyr også en viss besparelse for kommunen. Gevinsten er anslått til å komme på minst 260.000 kroner sammenlignet med lokalvalget i 2015.