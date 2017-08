30 elever mangler plass

Når 128 utvekslingselever ankommer Norge i midten av august, er det ikke tvil om at mange ser fram til å oppleve norsk natur, men det er det norske familielivet som er det viktigste for elevene.

– Etter endt opphold pleier de fleste å si at den beste opplevelsene var da de ble med vertsfamilien sin på turer som for eksempel til hytten, forteller Andrea Tharaldsen fra AFS Norge Internasjonal Utveksling.

AFS (American Field Service), er verdens eldste og største utvekslingsorganisasjon. Utvekslingselevene skal gå på norske videregående skoler i ett år, og et av målene er at de skal lære seg norsk.

Fakta: Hvorfor dere burde bli vertsfamilie Dere får være med på en kulturell reise uten å dra hjemmefra. Dere får en spennende opplevelse hvor dere ikke bare lærer om en annen person og en annen kultur, men også om dere selv og deres egen kultur. Dere får en morsom og givende opplevelse som gir minner for livet. Dere gir en ungdom mulighet til å oppnå sine drømmer og ambisjoner. Som vertsfamilie med AFS blir dere med i et fellesskap som jobber for å skape en mer rettferdig og fredelig verden. Dere får ett nytt familiemedlem å dele hverdagen med. Kilde: AFS Norge

Mangler 30 vertsfamilier

Nå etterlyser AFS vertsfamilier i Hordaland og på Askøy som er villig til å ta imot en av de 30 elevene som fortsatt mangler plass. Så langt er det nemlig bare tre familier fra Hordaland som har meldt seg, og ingen fra Askøy.

– Det er i grunnen veldig rart. Vi vet ikke hvorfor det er slik, sier Tharaldsen.

Selv om elevene skal være i Norge i et helt skoleår, understreker Tharaldsen at det også er mulig å være det som kalles en velkomstfamilie.

– Da vil familien skrive under på å ta hånd om eleven i to måneder til det dukker opp en vertsfamilie som eleven kan bo hos resten av skoleåret, forteller Tharaldsen.

Men det er ingenting i veien for at velkomstfamilien da kan gå over til å bli en vertsfamilie hvis de ser at de ønsker det.

Lærerik opplevelse

Det er ikke bare for elevene at et år hos en vertsfamilie er en spennende opplevelse. Familiene som tar dem imot kan ha minst like stor glede av det.

– Det var et spennende år både for henne og oss. Vi lærte like mye som utvekslingselevene. Det var fantastisk for oss å komme så tett på en ny kultur fra et annet land, sier Ingebjørg Felde som var vertsmor for Zhora fra Frankrike i 2016.

«En helt vanlig hverdag blir plutselig litt spesiell når du deler den med noen som ikke er vant til den. Plutselig er det å gå på ski noe helt nytt og utfordrende, og brunost er utenkelig», heter det i en pressemelding fra AFS Norge.

Meld familien din som vertsfamilie

– En utvekslingselev skal bli en del av sin vertsfamilie på lik linje med alle andre i familien med kost og losji. Hvis barna deres pleier å vaske i huset, skal eleven også gjøre det, forteller Tharaldsen.

Dersom du ønsker å ta imot en utvekslingselev kan du ta kontakt med AFS Norge på 22 31 79 00 eller se www.afs.no.