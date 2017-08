Det var klokken 13.14 at 110-sentralen kunne melde på Twitter om at brannvesenet har øvelse på Hanøytangen. De skriver samtidig at det kan bli noe røyk i området.

Håkon Myking ved 110-sentralen forteller klokken 13.15 at øvelsen nå er startet.

– Dette skjer ved bilhuggeriet til Norscrap på Hanøytangen. Det er en bilbrann de øver på, sier han.

Myking har ikke opplysninger om hvor lenge brannvesenet vil holde på, men tror ikke det blir lenge.