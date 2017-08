Frekke tyver brøt seg inn på Basic Fitness

Natt til tirsdag brøt noen seg inn i andre etasje på Basic Fitness i Kleppestø og stjal både høyttalere, musikkanlegg og projektor.

– Vi har vært i kontakt med politiet og holder på med en anmeldelse, bekrefter Ingrid Marcussen, daglig leder i Basic Fitness.

Hun kan foreløpig ikke si noe om verdien på utstyret som har blitt stjålet.

– Det er det vi holder på med å kartlegge nå, fortsetter hun.

Uten musikk

Marcussen forklarer at de har både kameraovervåking og alarmer i bygget.

– Det handler egentlig ikke så mye om hva som er tatt, men at noen stjeler fra andre. Dette går ut over mange mennesker. Det skal ikke være slik at vi må snu oss å se oss bak ryggen, påpeker hun bastant.

Christine Fagerbakke

– Vi sto her uten anlegg i går, under første dag av danseskolen. Vi klarte å finne en midlertidig løsning og ungene var glad, men dette er ikke greit, fortsetter Marcussen.

Hun håper at folk som bor i nærområdet kommer med tips dersom de har observert noe.

Dårlig tid

Selv tror Marcussen at innbruddstyvene må ha hatt dårlig tid, for de klarte ikke å tømme lokalet helt for utstyr.

– Jeg syntes ikke det er greit at folk tar seg inn på privat eiendom og forsyner seg, sier hun.

– Dette gjør jo at man ikke føler seg trygg. Her prøver vi å skape noe lokalt, også kommer folk å stjeler fra oss. Det er helt uakseptabelt, konkluderer hun.