Slik blir anleggsaktiviteten de neste fem ukene

Det melder kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen Geir Brekke i en epost til Askøyværingen.

Han opplyser at det vil bli redusert anleggsdrift denne uken (uke 28).

De neste to ukene, uke 29 og 30 har entreprenøren ferie. Videre vil det bli redusert aktivitet også uke 31, og normalt anleggsarbeid igjen fra uke 32, 7.august.

– Trafikantene vil merke at hindringer med maskiner og stenging under sprengning ikke forekommer de to ferieukene, og i mindre grad neste uke og uke 31, forteller Brekke.

Arbeidet på strekningen mellom Lindhaugen og Slettebrekka startet i fjor høst. Opprinnelig byggetid var satt til et år, men for øyeblikket er det ikke kjent når prosjektet blir ferdigstilt.

– Per nå holder vi på med fremdriftsforhandlinger. Mer enn det kan jeg egentlig ikke si på det nåværende tidspunkt, informerte byggeleder for prosjektet, Isabelle Nilsen, i Askøypakken i slutten av juni.