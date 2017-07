Advarer mot hvite varebiler med utenlandske skilt

– Vi får mange meldinger om hvite varebiler som kjører rundt med utenlandske kjennetegn. Bare i helgen fikk vi inn flere meldinger om varebiler som kjører rundt uten mål og mening. Dette gjelder både på Askøy og på Sotra, sier politioverbetjent Kjell-Bjørn Heggøy ved Askøy lensmannskontor.

Sett noe mistenkelig?

Han ber publikum være ekstra oppmerksom dersom noen ser mistenkelige biler eller personer i sitt nabolag. Problemstillingen ble ytterligere aktualisert på Askøy etter at det ble meldt om et innbrudd i en leilighet på Stongafjellet lørdag kveld.

– Vi ønsker ikke å spre frykt, men det kan være lurt å være ekstra oppmerksom dersom man ser noe utenom det vanlige, sier Heggøy.

Slik unngår du innbrudd

Politioverbetjent Heggøy har også noen tips til deg som skal reise bort fra huset i sommer.

– Ta vanlige forhåndsregler. Be naboene om å følge godt med og stikke bortom huset av og til. Ta inn post før du drar, og gjerne avtal med naboen eller andre om å ta inn posten når du er borte. Sørg også for at huset ser bebodd ut, sier Heggøy.

Tips politiet

Politioverbetjenten oppfordrer også askøyværinger om å tipse politiet dersom noen ser mistenkelige personer eller biler i sitt nabolag.

Har du sett noe mistenkelig der du er? Da kan du kontakte Askøy lensmannskontor på telefon 56 15 21 60