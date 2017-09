Nå er han inne på Stortinget

Askøy har fått en en ny stortingsrepresentant kommende periode. Etter at Høyre gjorde et svært godt valg er det nå klart at Høyre er inne med fem fra Hordaland.

– Høy puls

Askøys stortingskandidat Tom-Christer Nilsen er inne på Høyres til nå siste mandat i Hordaland. Tidligere var også sjettekandidat Liv Kari Eskeland inne på listen. Det er hun ikke lenger da 95,1 prosent av stemmene i Hordaland var klar ved midnatt.

– Pulsen er fortsatt høy, sier Tom-Christer Nilsen (H) til bt.no etter at det ble klart at Høyre fikk fem mandater fra Hordaland.

Nilsen sier at han er «litt overveldet».

– Det er tross alt nasjonalforsamlingen det er snakk om, sier han.

– Fantastisk start

Da de første målingene kom klokken 21, hadde Høyre seks kandidater inne fra Hordaland. Allerede da ble det klart at det gikk Høyres vei i stortingsvalget.

– For en fantastisk start på kvelden, uttalte Tom-Christer Nilsen, tidligere fylkesordfører og femtekandidat for Hordaland Høyre til bt.no.

Høyre gjorde for øvrig et brakvalg på Askøy med 34 prosent. Det var når 95,1 prosent av stemmene var telt opp natt til tirsdag.