Stort behov for flere vakter til sykkel-VM

– Vi skulle gjerne hatt flere frivillige til å stå løypevakt, sier kommunikasjonsjef på Askøy, Dag Folkestad.

Lokalavisen treffer Folkestad i Solhola på Kleppestø, en av stikkveiene som fører ut i VM-traseen. Dette er bare en av en rekke steder hvor vaktholdet kan måtte dekkes inn av folk fra andre steder i Bergensregionen.

– Stå i nærområdet ditt

Folkestad forteller at det så langt bare er 23 personer som bor på Askøy som har meldt seg. Behovet er imidlertid 150 vakter.

Det ville vært veldig greit om arrangøren slapp å sende vakter som i utgangspunktet bor langt fra Askøy.

– Det ville vært veldig greit om arrangøren slapp å sende vakter som i utgangspunktet bor langt fra Askøy. Vi håper folk viser engasjement fremover og støtter opp om dette. Bor du på Erdal kan du for eksempel stå i nærområdet ditt, sier han.

Behovet for vakter på Askøy strekker seg over 13 kilometer. VM-løypen starter som kjent på Ravnanger, går videre til Steinrusten og deretter mot Erdal og Kleppestø før ferden fortsetter over Askøybrua.

Mye «en til en» vakter

Vaktsjef for Bergen 2017, Bjarte Hetlevik, opplyser at det er behov for mange «en til en» vakter langs strekningen. Det vil si vakter som skal passe på en bolig som går ut i trassen.

– På Askøy blir det kolossalt med vakter på grunn av dette. Slike vakter er lite krevende og fredelige, men vi er ansvarlig for å sikre traseen på en god måte. Derfor må vi også stå slike steder.

På Askøy vil løpetraseen og veier som vil medføre kryssing av løypen være stengt for trafikk mellom 08.30 og 13.00 lørdag 16. september. Denne dagen skal syklistene trene i VM-løypen. Under selve rittdagen søndag 17. september vil veiene være stengt mellom 10.00 og 19.00.

Flere på Sotra

Ifølge Hetlevik har det meldt seg 500 frivillige vakter til VM-løpene som blir holdt i Bergen og omegn mellom søndag 17. september og søndag 23. september.

– Vi har ikke dekket inn behovet her heller. Vi trenger minst 100 til for hele arrangementet. Når det er sagt ønsker vi uansett flere lokale fra steder som Askøy. Vi frir til askøyværingene fordi vi ikke har lyst til å sende folk fra Os, Klokkarvik og andre steder når VM skal arrangeres der. Men blir det sånn må vi selvfølgelig gjøre det.

– Hvordan er responsen på Sotra rundt dette?

– Der har det meldt seg flere. Vi har 60 frivillige vakter som bor på Sotra.

– Er det mulig å dele på vaktene?

– Det er vi selvfølgelig åpen for. På Askøy kan interesserte for eksempel melde seg opp kun lørdagen eller kun søndagen. Vi er også åpen for at flere deler på vakten ved å stå noen timer hver, men da ønsker vi at dette presiseres.

Lover premier

Personer som er 17 år og eldre kan melde seg som frivillige. Dette gjør de ved å gå inn på Bergen 2017 sine hjemmesider. Deretter velger man fanen for frivillig og fyller ut et vedlagt skjema.

Dag Folkestad forklarer at Askøy kommune ønsker å friste med premier som sykkel, gavekort og norske sykkeldrakter.

– Det er jo ikke noe penger i dette, men vi vil likevel trekke ut premier til noen av dem som stiller, sier han.