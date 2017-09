Drone med kamera føk forbi like utenfor kjøkkenvinduet

Lørdag ettermiddag fikk politiet inn en melding som omhandlet bruk av drone. Meldingen kom fra en bolig i Marikoven.

– Innringeren kunne fortelle at han hadde observert en drone som føk tett inntil huset og filmet, forteller Odd Dale.

Fakta: Datatilsynets anbefalinger Minimer innsamling av informasjon (bilder/film) hvor mennesker eller andre objekter kan identifiseres. Dett kan for eksempel gjøres ved å fly droner der det ikke er andre personer tilstede, eller ved å ta i bruk personvernvennlige systemer som sladding av bilder, fravær av opptaksfunksjon og automatisk sletting av informasjon du ikke trenger.

Vær synlig når du bruker droner! Gi informasjon på eget initiativ til personer i nærheten av der du flyr.

Ikke bruk bilder eller informasjon fra dronen til andre formål enn det informasjonen opprinnelig var samlet inn for.

Sørg for at informasjon du samler inn sikres på en tilstrekkelig måte. Dette innebærer at du må vurdere sikkerheten i programvaren du bruker i dronen og styringssystemet, i tillegg til sikkerheten der du oppbevarer informasjonen etter flyving. Informasjon skal bare være tilgjengelig for de som har behov for den.

Hvis du samler inn informasjon på vegne av en kunde eller oppdragsgiver – sørg for at dere har klare avtaler for hvem som eier informasjonen og hvordan informasjonen skal behandles av de involverte partene. Kilde: Datatilsynet

Bruken av drone blir stadig mer utbredt. Seinest forrige fredag kom drone i søkelyset i de store norske mediene etter at piloter på et SAS-fly observerte en drone hele 1800 meter over bakken da de skulle lande på Gardermoen.

– Det er utfordrende for politiet fordi det er vanskelig å finne ut hvem som styrer dronene, konstaterer lensmann Dale.

150 meter

Når det gjelder drone-hendelsen i Marikoven står politiet uten spor.

– De som styrer dronene har regler å forholde seg til. Det går blant annet på avstander og hva som er lov å filme uten at man trenger godkjenning, sier Dale avslutningsvis.

Det er ikke lov å fly drone nærmere enn 150 meters avstand fra hus, bygninger og mennesker. Maks tillatte høyde er 120 meter. Ellers blir oppfordres det til å ta hensyn til folks privatliv. Les mer her.