Har du sett denne kvinnen?

– Vi må ha muligheten åpen for at hun også kan ha beveget seg til Askøy, forteller Odd Dale, lensmann for Askøy, Sotra og Øygarden lensmannsdistrikt.

Nå ber han alle som tror de kan ha sett kvinnen siden onsdag ta kontakt med politiet.

Tok bussen 10.28

Ut fra innsamlede opplysninger ser det ut som om Elina Christie Brandt-Hansen kan ha tatt buss fra Klokkarvik onsdag 19. juli klokken 10.28 i retning Skogsskiftet.

– Vi vet ikke hvor hun har gått etter at hun gikk av bussen. Derfor er vi svært interessert i å høre fra folk som har vært i området, sier Midthjell til Vestnytt.

Men politiet mener hun kan ha gått av på busstoppet Haljedalen ved Blommen klokken 10.56.06, skriver Vestnytt.

Kvinnen er tynn og 160 - 170 cm høy, men det er ikke kjent hvilke klær kvinnen hadde på seg da hun forsvant.

Tips kan ringes inn til lensmannskontoret på Sotra - tlf. 90770704.