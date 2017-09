Fredag morgen høljet det ned, men det hadde faktisk både Yr og Storm meldt på forhånd.

Dermed får vi krysse fingrene for at de to værinstitusjonene får rett også med sine antagelser om lørdag og søndag. Der er det nemlig (nesten) bare sol å se.

Pent.no (VG)

Blir dette siste sommerhelgen, tro? Vel, tiden vil vise.

På Pent.no kan du sammenligne værprognosene til Yr og Storm.