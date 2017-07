Motorhavari og 1,5 i promille er ingen god kombinasjon

Lørdag 22. juli klokken 17:18 ble det meldt fra til politiet om en båt som lå og drev utenfor Hanøytangen. Politiet rykket ut sammen med Redningsskøyten og tok en prat med mannen som er født i 1957.

– Mannen blåste i et alkometer som viste 1,5 i promille. Etter at føreren kom i land, ble han kjørt til legevakten i Bergen for blodprøver, forteller Kjell-Bjørn Heggøy, politioverbetjent ved Askøy lensmannskontor.

Motorstans

Båten mannen førte var en 13 fot lang plastbåt med påhengsmotor. Den hadde imidlertid fått motorstans og ble derfor slept inn til Hanøytangen av politiet.

Båtføreren ble løslatt av politiet, men saken er anmeldt på grunnlag av mistanke om kjøring i beruset tilstand, og vil etter hvert få en reaksjon.