Så ofte går båten under sykkel-VM

Kommunikasjonsrådgiver i Skyss, Ingrid Dreyer, opplyser i en e-post til Askøyværingen at det vil bli satt inn ekstra avganger for Askøyruta, i tillegg til ekstra fartøy.

Det er verdt å merke seg at det blir avganger fra morgen til kveld begge søndagene under VM (søndag 17. september og søndag 24. september). Det blir også satt inn ekstra fartøy på enkelte av overfartene så lenge VM pågår.

Dette vil spesielt gjelde for perioden 18–22. august hvor det vil være et ekstra fartøy på 07.25 avgangen fra Kleppestø, noe som gir en total kapasitet på nærmere 600 passasjerer fordelt på båtene MS Ekspressen og Vingtor.

Fellesstarten går fra Rong i Øygarden med målgang i Bergen søndag 24. september. Denne dagen kan de reisende glede seg over at Skyss gjør tilgjengelig et ekstra fartøy på en god del av avgangene.