Rykket ut til voldsom piping fra hus i Florvåg

Politiet fikk melding klokken 02.57 natt til torsdag om at det var voldsom piping fra et hus i Bakarvågen i Florvåg.

– Det ble ikke meldt om røyklukt, bare at brannalarmen ulte. Det var noen som gikk forbi huset som meldte det inn, sier politioverbetjent Kjell-Bjørn Heggøy ved Askøy lensmannskontor.

Da politiet kom frem var det heller ingen røyk på stedet.

– Patruljen tok kontakt med huseieren og det viste seg at han var på danskebåten. I og med at politiet ikke kom seg inn i huset fikk brannalarmen bare pipe til batteriet gikk tomt, sier Heggøy som er glad for at observante innbyggere melder fra om slike ting.

– Det er flott at folk melder fra. Det kunne vært en reell fare her, selv om det viste seg være ufarlig i dette tilfellet.