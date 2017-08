Finværet blir gjennom hele helgen

Solen stråler på Askøy, og den vil fortsette å stråle gjennom hele helgen.

– Det kan bli litt skyer rundtomkring, men det er mye fint og det vil bli mye sol, bekrefter Anne-Mette Olsen, vakthavende meteorolog ved Vervarslinga på Vestlandet.

Temperaturene vil krype opp rundt 17 til 18 grader på det varmeste, og vinden vil holde seg maks på en liten bris, med skiftende retning.

Regn på mandag

Det ligger et lavtrykk sør i Nordsjøen og venter på at høytrykket som nå gjør at vi får fint vær forsvinner nordøstover.

– Når høytrykket forsvinner gir det rom for nye lavtrykk. Disse har med seg mye regn, fortsetter Olsen og legger til:

– Heldigvis vil hovedtyngden av nedbør komme om nettene.

Hun påpeker likevel at det er typisk når sommer går mot høst at det blir mye skiftende vær.

– Dette omslaget er veldig lik høstvær. Det kan godt være at det kommer flere fine perioder som denne, sier meteorologen.

– Så alt finværshåp er ikke ute?

– Håpet er aldri ute. Det må alltid være lov å håpe, konkluderer Olsen muntert.