Meteorologen: – Det blir verre og verre. Vind, regn, vått og trist

– Det begynner med en del vind i dag (fredag journ. anm.), med stiv kuling og kanskje til og med sterk kuling helt ute på kysten, fastslår meteorolog Frode Hassel.

– Tette regnbyger

Han har lite godt å melde for de som håpet på en strålende siste feriehelg før skolestart.

– Nå i starten av helgen blir det egentlig bare verre og verre. Vind, regn vått og trist. Utpå lørdagen roer det seg nok litt, men regnbygene vil komme tett.

– Hvordan ser søndagen ut?

– Den ser ikke helsvart ut, faktisk, men det vil komme byger da også, svarer Hassel.

– Værgudene vet at ferien er over

I starten av neste uke, og frem mot skolestart, vil det også komme godt med nedbør på Vestlandet. Spesielt vil tirsdagen og onsdagen bli våte. Men så er det håp om bedring, skal man tro prognosene.

– Det ser ut som det kan lysne litt rundt skolestart. Det pleier å hjelpe at skolen starter igjen, værgudene er nok klar over at ferien er over for de fleste da. Men vi skal være takknemlige dersom det kommer litt finvær igjen. Vi har fortjent det etter denne miserable sommeren, fastslår Hassel.