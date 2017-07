Har funnet eieren av speedbåten

Som Askøyværingen meldte i går, ønsket politiet tips i saken om en speedbåt som hadde sunket til bunns ved Grillhytten på Kollevåg.

Brannvesenet, som var på stedet, fattet mistanke om at det kunne dreie seg om et tyveri, men de hadde ennå ikke vært i kontakt med eier av båten.

Etter tips er politiet nå kommet i kontakt med eier som kunne fortelle at det ikke dreide seg om et tyveri.

Politiet

Trolig gått ned med været

– Vi er ikke helt sikre på hvorfor den har sunket ved kai, forteller Kjell-Bjørn Heggøy, politioverbetjent ved Askøy lensmannskontor.

Opplysninger tilsier at båten kan ha blitt hengende fast under ett eller flere av bildekkene langs kaien, og at kraftig vind lørdag var en medvirkende årsak.

– Vi vil takke tipser og Askøyværingen som publiserte saken, Heggøy.