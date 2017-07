Fant sjelden og vakker villblomst på Askøy

– Jeg fant den blant flere av den hvite fargen. Mulig det ikke er noe sjeldenhet, men de mest vanlige er uansett hvite, forteller Haugland i en e-post til Askøyværingen.

Vannliljer (eller nøkkelroser som de også kalles), er som regel hvite og røde og må bo i vann. For mange er det et fast tilbehør til en dam. Ifølge Institutt for biovitenskap ved Universittet i Oslo har vannliljer blader med luftkanaler (aerenkym) og det skjer en aktiv transport av luft ned til rotstokken via trykkforskjeller. Lufttransporten skjer inn i de unge bladene, ned til rotstokken og ut av de gamle bladene.

De første røde blomstene er ofte rosa men senere på sesongen blir de mer rød i takt med at de blir eldre.

Ifølge NRK, som lagde en dokumentar om den røde vannliljen for noen år siden, ble den kalt Europas vakreste ville vekst da den ble funnet i Skandinavia for over 150 år siden. I NRK-dokumentaren kan du følge historien om den røde vannliljen, og ser hvordan bestanden av røde vannliljer i Norge kan reddes.