Snudde momentant og viste fingeren til mann som jobbet i hagen

Etter forrige helg gikk politiet på Askøy ut og sa at de hadde fått inn flere meldinger om at det de siste dagene hadde blitt observert flere hvite varebiler med utenlandske kjennetegn på Askøy-veiene.

Noen dager seinere ble det meldt om flere innbrudd på Askøy, men om det er noen sammenheng mellom innbruddene og de hvite varebilene, er foreløpig ikke avdekket.

– Sjåføren reagerte

I helgen var askøyværingen Gunnar Næss ute og jobbet i hagen sin hjemme i Solhola i Kleppestø.

– Plutselig så jeg en hvit og stor varebil komme kjørende opp veien, forteller Næss i en e-post til AV.

Han forklarer videre:

– Jeg tenkte med en gang at dette måte være en av varebilene politiet hadde snakket om tidligere, og fikk lirket opp telefonen min fra lommen. Sjåføren i varebilen reagerte og stanset momentant da han så hva jeg var i ferd med å gjøre.

– Viste fingeren

Mens Næss gjorde klar mobilkamera, snudde varebilen på femøringen midt i den smale veien.

– Det var tydelig at de ikke ønsket å bli identifisert. Idet bilen trillet nedover veien igjen stakk passasjeren hånden ut vinduet og viste meg fingeren, forklarer Næss videre.

Politioverbetjent Heggøy setter pris på at folk melder fra når de ser mistenksomme biler, men understreker samtidig at de ikke kan knytte bilen Gunnar Næss observerte opp mot noe kriminelt.

– Vi kommer til å se nærmere på bildet, og så legger vi det inn i systemet vårt, sier Heggøy.

Han legger til at det ikke er unormalt mye innbrudd på Askøy for tiden, og at politiet stopper stort sett alle mistenksomme biler, spesielt hvis de treffer på dem på kvelds- og nattestid.

Vet du hvem som eier den hvite varebilen på bildet til Gunnar Næss? Send en e-post til redaksjonen@av-avis.no.