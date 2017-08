Mor og barn involvert i trafikkulykke

Bilen skal ha veltet og ligger på siden.

– Vi har fått melding om at en bil er veltet og at en person har kommet seg ut, bekrefter Knut Dahl-Michelsen, operasjonsleder i Vest politidistrikt.

Politiet har foreløpig lite informasjon om hendelsen, men de skal ha fått melding om skader i en arm.

– Uklart skadeomfang

Politiførstebetjent ved Askøy, Sotra og Øygarden lensmannsdistrikt, Hilde Røhmesmo, forteller til Askøyværingen at meldingen om ulykken kom inn klokken 13.35.

Hun opplyser videre at det kun er en bil involvert. Bilen skal ha havnet ned i en grøft og tippet rundt slik at den ligger på taket.

– NAF er nå på vei til stedet for å hente bilen, sier politioverbetjenten.

Ifølge Røhmesmo skal det ha vært to personer i bilen, en mor og hennes barn.

– Den første meldingen var at det var en mor og en baby involvert. I ettertid har vi fått bekreftet at det er et lite barn. Begge skal ha kommet seg ut av bilen, men hvor mye skader det er på de involverte vet jeg ikke ennå.

Bt.no melder at skal både mor og barn være oppegående.

– Begge har kommet seg ut og er våkne. Det ser ut til å ha gått etter måten bra, sier operasjonsleder Knut Dahl Michelsen i Vest politidistrikt.

– Delvis passasje

Til Askøyværingen forteller Michelsen at fører nå er kjørt til legevakt for sjekk. Kvinnen skal imidlertid kun ha lettere skader.

Trafikken i området flyter noenlunde greit.

– Det er delvis passasje. Politiet dirigerer så godt de kan. Det er litt kø i området, sier han.

Veitrafiksentralen opplyser at veien ble åpnet for trafikk klokken 14.45. Da Askøyværingen var i kontakt med dem litt før halv fire kunne de fortelle at det ikke er kommet inn noen meldinger om kø i området.