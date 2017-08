Hvilken skolevei er Askøys farligste?

For å få det til, trenger vi deres hjelp.

Det er ingen tvil om at idealet er at alle skolebarn skal ha mulighet til å kunne bruke apostlenes hester til og fra skolen. Askøy kommune har som kjent barn og unge, og ikke minst folkehelse, som sine to satsingsingsområder.

Men er vi trygge på at våre seksåringer uten videre kan ferdes på de nødvendige veiene vel 190 dager i året?

Det er nok ikke uten grunn at skolene hvert eneste år oppfordrer foreldre til å minske bruken av kjøring til og fra skolen. Paradokset er at jo flere som kjører barna til skolen, jo mer bidrar foreldrene til å skape utrygge trafikksituasjoner ved selve skolen.

Samtidig: Smale og uoversiktlige veier uten fortau, bilister som ikke overholder fartsgrensene, busstopp på den andre siden av veien uten overgangsfelt – er det rart foreldre kjenner det tryggest å kjøre de myke trafikantene til skolen?

Engasjerer

Da vi la ut en liten etterlysning på Askøyværingens Facebook-side tirsdag formiddag, om hvor vi fant Askøys verste skoleveier, lot svarene ikke vente på seg.

Mange av strekningene vi har fått tips om, ligger inne i diverse planer om at de skal oppgraderes. Utfordringen er at oppgraderingene gjerne ligger flere år frem i tid, og ikke minst at planene har ligget der et par år allerede.

«Er nok av farlige veier på Askøy», kommenterte en av tipserne. Det er sant. Det er heller ikke intensjonen å kåre Askøys farligste skolevei, når det finnes flere av dem.

Vi ønsker å belyse den faktiske trafikksituasjonen på Askøy gjennom våre mykeste trafikanter. For å få til det, trenger vi fortsatt din hjelp. Det er ikke for sent å sende oss en e-post på redaksjonen@av-avis.no med gode tips.

Og du? Torsdag i neste uke starter skolen igjen. Vær så snill: Det er ikke verdt å skynde seg til jobb om det skal gå på bekostning av våre barn.