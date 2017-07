Speedbåt til bunns

Midt på dagen søndag fikk HRS inn en melding om en sunket båt ved Grillhytten i Kollevåg.

De meldte videre til brannvesenet som sendte en brannbåt for å undersøke om det kunne dreie seg om en ulykke eller om det kunne være forurensning inne i bildet.

– Da brannvesenet kom til stedet så de at påhengsmotoren til båten enten var tatt av eller fjernet og det ble mistanke om at det kunne dreie seg om et tyveri og senking av båten, forteller Kjell-Bjørn Heggøy, politioverbetjent ved Askøy lensmannskontor.

Må fjernes

Båten er omtrent tolv fot av typen speedbåt, er uten motor og ligger nedsunket og fortøyd ved kaien til Grillhuset ved Kollevåg friluftsområde.

Båten har hvitt skrog, havnekalesje og stripe på dekk.

Politiet ber eieren av båten fjerne den så raskt som mulig da den ligger i veien for andre båter i området.

Hvis noen har opplysninger omkring båten ønsker politiet på Askøy at det på dagtid meldes til 56152180, og kveld, natt og helg til 02800.