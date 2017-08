Sprøytespisser og knuste flasker funnet i barnehage

Fridahuset barnehage på Erdal har i en tid vært plaget med at narkomane og andre rusmisbrukere tar seg inn på barnehagens område på kvelds- og nattestid.

– De ansatte har blant annet funnet sprøytespisser og annet brukerutstyr, knuste flasker, brukte snusposer og brent papir inne på barnehagens område, forteller politioverbetjent Kjell-Bjørn Heggøy ved lensmannskontoret på Askøy.

Han forteller videre at de ansatte ved barnehagen nå starter hver arbeidsdag med å saumfare området utenfor barnehagen – for at det ikke skal være farlig for barna å oppholde seg der gjennom dagen.

– Forsøpling som dette er selvsagt ikke bra i det hele tatt. Dette må det bli en slutt på, kommer det fra Heggøy.

Jan Erik Storebø

– Ring politiet med en gang

Fridahuset har anmeldt forholdet til politiet, og håper at omtale i Askøyværingen kan få folk til å følge ekstra nøye med i og rundt barnehagen utenom åpningstiden.

– De ønsket at vi tok dette opp med avisen, og politiet er svært interessert i tips. Dersom man ser at noen oppholder seg inne på barnehagens område utenfor åpningstiden, er det bare å ringe politiet med en gang, oppfordrer politioverbetjent Heggøy.

Askøy lensmannskontor kan kontaktes direkte på 56152160 i ukedagene. I helgene kan man ringe Vest politidistrikt på 02800.