Her kan det komme over 1000 nye boliger

Kleppestøplanen er nå ute på ny høring. Har du merknader til planen om Kleppestø sentrum må du få de inn til kommunen før 15. september.

Årsaken til at Plan 213 Kleppestø sentrum er ute på nok en høring er fordi planen inneholder større endringer. Grunnen er ytterligere innspill fra politikerne i forbindelse med behandling av høringsinnspillene i desember 2016.

Fakta: Plan 213 Kleppestø sentrum Kleppestø er Askøy sitt kommunesenter og regionsenter. Planområdet for Kleppestø sentrum utgjør totalt cirka 1015 mål og strekker seg fra Klampavika i sørvest til Florvåg i nordøst. Planen legger til rette for utbygging av området med flere sentrumsfunksjoner som mer handel, kulturhus, bolig, kontor og arbeidsplasser, serveringssteder og annen tjenesteyting. Oppgradering av området med offentlige møteplasser som torg, promenade, gjestehavn, park og aktivitetsområder. Flytte parkeringsplasser fra kaien og inn i fjellanlegg. Legge bedre til rette for myke trafikanter med gangbroer og gang-/sykkelveger. Etablering av ny kollektivterminal med bedre fasiliteter for de reisende, og klargjøring for å ta i bruk mer miljøvennlig båt. Bevaring av kulturmiljøet rundt Kleppestøsundet og rådhuset. På sikt føre gjennomgangstrafikken i tunnel utenom sentrum mellom Solhola og Klampavika. Kilde: Askøy kommune

Utvalg for teknikk og miljø (UTM) har vedtatt å endre tre områder til å bli regulert som sentrumsområder; to områder i Holmedalen, og ett område nord for Kleppestø senter. Det innebærer at det kan gå opp mot 1220 boenheter i i Kleppestø.

Byplanlegger Bente Karlsen fortalte imidlertid til Askøyværingen i slutten av juni at antall boenheter kommer til å bli nedjustert. Karlsen ser imidlertid ikke bort fra at planen kan komme til å lande på rundt 1000 mulige boenheter.

– Når vi definerer områder til sentrumsformål, er det ikke på forhånd bestemt at dette området skal ha boliger. Det kan like gjerne komme kontorbygg der. Dessuten vil boligbebyggelsen stort sett bli konsentrert i områdene rundt, ikke på selve kaien, uttalte Karlsen til Askøyværingen 26. juni. Les hele intervjuet her.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet.

Silje Alvsaker (arkivfoto)

Informasjonsmøte

Plandokumentene vil være utlagt på Kundetorget i rådhuset på Kleppestø og på Askøy kommune sine internettsider i tidsrommet 17. juli til 15. september.

Det vil bli holdt informasjonsmøte om planen i Møllesalen i Strusshamn den 21. august klokken 18:00 – 19:30.

Eventuelle merknader til planforslaget må være skriftlig, og sendes inn til Askøy kommune innen 15. september.