Største rigg-kontrakt til Hanøytangen noensinne

Semco Maritime vant anbudsrunden med å oppgradere riggen West Elara for oppdrag på Ekofiskfeltet. Riggen, som eies av North Atlantic Drilling skal på en langtidskontrakt for ConocoPhillips når nåværende kontrakt med Statoil utløper i slutten av året.

– Vi er glade for North Atlantic Drilling har valgt oss. Dette er en stor og viktig ordre for Semco Maritime og det hittil største oppdraget vi har hatt ved vårt verft på Hanøytangen, sier Lars Skov, visepresident for Semco Maritime Rig Projects.

Denne ordren bekrefter også den økende aktiviteten i markedet for rigg-oppgraderinger som de har sett i andre kvartal av 2017.

– Det er positive signaler som gir grunn til forsiktig optimisme i et fortsatt utfordrende marked, fortsetter han.

Jobb til 150 personer

Det nåværende oppdraget til riggen avsluttes først i november. Da drar riggen direkte til Hanøytangen hvor et team av rigg-spesialister venter.

– Vi har foreløpig ti personer i arbeid som er i gang med å prosjektere og planlegge oppgaven. Utover disse ti forventer vi å beskjeftige ytterlige 150 personer til selve arbeidet med å oppgradere og tilpasse riggen til denne spesifikke borreoppgaven, sier prosjektansvarlig og visepresident i Semco Maritime, Nikolaj Vejlgaard.

Også North Atlantic Drilling ser frem til samarbeidet med det Askøy-baserte konsernet.

– Vi ser frem til et godt og suksessfylt samarbeid med Semco Maritime, som er en viktig milepæl før påbegynnelsen av riggens oppdrag ved Ekofisk, sier Alf Ragnar Løvdal, administrerende direktør for North Atlantic Drilling.