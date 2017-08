Camper i Os på jakt etter forsvunnet papegøye

Husker dere papegøyen Fia vi skrev om for en tid tilbake? Hun er observert for første gang på lenge og eier, Miriam Mæland er allerede ute og leiter. Papegøyen ble sist sett ved AMFI-senteret i Os kommune, og Mæland ønsker å minne folk på at det fremdeles er finnerlønn på 5000 kroner til den som kommer med tips som fører til at fuglen kommer hjem igjen.

– Det hjelper ikke bare å tipse, vi må fysisk finne henne, påpeker Mæland.

Det er på dagen en måned siden AV først skrev om papegøyen, som var en av tre som forsvant fra deres hjem på Askøy.

Kurs sydover

Papegøyen har beveget seg sydover siden hun forsvant ved et uhell. Hun har blitt observert både ved Lagunen, på Nesttun og i Hordnesskogen. Etter et tips om at hun var funnet død var Mæland nærme å gi opp.

– Intuisjonen min tilsa at det ikke stemte at hun var død, men jeg fikk helt sjokk da jeg fikk beskjeden, innrømmer Mæland når hun prater med AV på telefon, parkert i en busslomme i Os.

Privat

Med seg i bilen har hun barnebarnet Chalina. De skal campe i området gjennom natten, og målet er at hun skal kunne fortelle de andre barna i andre klasse om et vellykket oppdrag når hun starter på skolen igjen.

– Jeg synes jeg hører noe, jeg må bare sjekke det ut, sier Mæland og smetter ut av bilen.

– Fia! Fiiiaaaaa!

Kjenner igjen stemmen

Mæland er overbevist om at papegøyen kjenner henne igjen og vil komme når hun hører stemmen hennes.

– Uansett om de forandrer adferd i naturen så vet jeg hun vil komme tilbake. Papegøyer som har vært borte i mange måneder kjenner eierne sine igjen, forklarer Mæland.

Hun roper på fuglen nok en gang.

– Nå kommer bussen. Alle ser dumt på meg. Det står så mange på busstoppet og ser på at jeg står her og gauler, forteller Mæland noe muntert.

– Du er ikke flau?

– Nei, ikke når det kommer til papegøyene mine.

Privat

Ikke naturlig miljø

Papegøyer overlever på frukt, men siden det meste av frukt ikke er modnet på Vestlandet enda tror hun fuglen har gått mye på overlevelsesinstinkt.

– Hun må nok gå mye i rips- og bringebærbusker. Jeg har også fått tips om at hun har fløyet en del med en skjære, forklarer hun og fortsetter:

– Vi kommer til å legge ut litt mat her i natt. Forhåpentligvis tiltrekker vi skjæren slik at hun kommer også.