– Sjåføren har ikke opptrådt uaktsomt

– Det har ikke blitt tatt beslag i førerkortet til sjåføren ut fra vitneopplysninger på stedet. Det gjenstår fortsatt litt avhør, men alt tyder på at føreren ikke kan lastes for påkjørselen, sier politioverbetjent Kjell-Bjørn Heggøy ved Askøy lensmannskontor.

Fikk bruddskader

Politiet fikk melding om at en kvinne var blitt påkjørt ved Uno X-stasjonen på Haugland 13.17 lørdag ettermiddag. Den påkjørte kvinnen i femtiårene ble kjørt videre til Haukeland sykehus kort tid etter at ambulansen kom til stedet. Klokken 18.00 lørdag opplyste Helse-Bergen i en pressemelding at kvinnen var alvorlig skadd og hadde flere bruddskader.

– Kvinnen ble ikke kritisk skadd, og det er snakk om armbrudd, sier Heggøy.

– Ikke uaktsomt

Ifølge politiet skal ikke bilisten hatt noen signaler om at den påkjørte kvinnen skulle krysse veien.

– Her har personen gått rett ut i veien uten å se seg for, eller benyttet seg av gangfelt. Fotgjengere har også plikter, og alt tyder på at sjåføren ikke har opptrådt uaktsomt. Slik det ligger an nå vil det ikke bli ikke noen videre konsekvenser for sjåføren i denne saken, konstaterer Heggøy.