Tre fløy ut, to er kommet hjem

Matmor Miriam Mæland har knapt sovet på tre dager. Natt til fredag var første gangen hun klarte å få i seg litt søvn.

Rømte ved et uhell

Tidligere denne uken rømte tre papegøyer fra hjemmet sitt i Kleppe, like ved Amfi Askøy.

– Vi hadde akkurat kommet hjem fra ferien, og papegøyene hadde ikke dusjet, forteller en hes Mæland.

Stemmebåndene har fått kjenne på fire døgn med roping og lokking etter papegøyene.

– Jeg skulle ta dem med for å dusje, og de satt på skuldrene mine.

Døren ut til gangen var åpen, et pinnsvin var kommet inn og tasset rundt i gangen. Da snublet Mæland. Papegøyene kvapp, og fløy ut døren.

To er vendt hjem

Ozzy, den grønne papegøyen, er vant til å fly ute, kan matmor fortelle.

– Han har vært på Statsråd Lehmkul, kreftsyke barn har fått lov til å holde ham, og han har vært med på mye og er vant til mennesker. Men jentene er ikke vant til å være ute. De er veldig knyttet til Ozzy, og fløy etter ham, forteller Mæland, og fortsetter:

– De har nok hatt det gøy med å fly etter ham, men det blåste en del ute, og papegøyene er ikke flinke til å fly i vind.

Jentene, Lilla og Fia, er røde.

– Kom seg ut

Ozzy fant Mæland og mannen ute ved Kleppe barnehage dagen etter rømningen.

– Vi skulle ut og lete etter jentene, og hørte ham rope på oss. Så gikk vi bort og fant ham.

Lilla ble funnet på fjellet inn mot Erdal/Ask-siden andre dagen.

– Jeg er syk og klarer ikke å gå så langt. Men da mannen min hørte Lilla, som ikke er så tam med ham som med meg, ringte han. Da måtte jeg komme meg opp for å hente Lilla. Jeg aner ikke hvordan jeg klarte å gå så langt, sier Mæland, som lider av sykdommen lipødem.

– Det var nok morsinstinktet som slo inn, det ga meg ekstra krefter til turen, legger hun til.

– Kan ikke gi seg

Fia er fortsatt borte.

– Fia er den morsomste fuglen jeg har hatt. Hun er en skikkelig klovn, jeg kan kikke på henne hele dagen lang og bare le.

Mæland forteller at de har vært over alt på Askøy de siste dagene for å lete etter Fia.

– Det er bare ett sted vi ikke har vært nå. Og vi leter til klokken blir tre om natten. Da er det stille, da kan jeg lytte etter henne. Jeg klarer ikke å gi opp før jeg må.

Hun håper at folk, særlig turfolk, vil være oppmerksomme ute i naturen etter uvanlige fuglelyder. Og at Fia kan lokkes ved at man roper navnet hennes med lys stemme.

Eieren advarer mot å mate henne, for hun kan dø av å få feil mat. Blåbær og løvetann kan hun spise.

– Hun er snill, men ikke stikk ut fingeren, det liker hun ikke, og da kan hun bite.

Mæland forteller videre at Fia har ring rundt benet.

– Jeg er redd hun kan være skadet, og kanskje ha mistet stemmen.

Miriam Mæland bor for øvrig rett ved Amfi Askøy, og sier at folk ikke trenger å gi beskjed om fuglelyder i nærheten av hjemmet. Da er det nok Ozzy og Lilla som høres, og Fia ville uansett flydd hjem om hun hadde hørt vennene sine.

Miriam kan kontaktes gjennom Facebook.