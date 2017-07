Ta frem denne rundt familiebordet, på fest eller på flyet

Fasiten finner du nederst.

Sommer:

1.Sankthans, Jonsok, Johannesvake. Kjært barn har mange navn. Hvilken dato feires denne dagen som regel i Norge?

2. Hvor varmt må det være ved midnatt for at natten skal kunne defineres som tropenatt?

3. Hva kalles ferien som tradisjonelt sett er den lengste i Norge?

Sommersol:

4. Hva kalles årets lengste dag på den nordlige halvkule?

5. Hva kalles NRK og Meteorologisk institutt sin værtjeneste på nett?

6. Sommersolverv på den nordlige halvkule kan falle på to datoer. Hvilke?

Sommergeografi:

7. Hvilken relativt liten by i Vestfold blir av mange karakterisert som «Norges sommerby»?

8. Summer Island er en ørliten øy, som er en del av Maldivene. I hvilket hav ligger Maldivene?

9. De fleste har hørt om sommerland i Bø, eller Bø Sommarland som det egentlig heter. I hvilket fylke finner vi Bø?

Sommeridrett:

10. Hvilken nasjon er den eneste kan skilte med mer enn 1000 gullmedaljer i sommer-OL?

11. Hvor arrangeres sommer-OL 2020?

12. Norge har faktisk karret til seg totalt 17 gullmedaljer i én idrett i sommer-OL. Hvilken idrett skal vi frem til?

Sommerfotball:

13. Hvor skal fotball-VM arrangeres sommeren 2018?

14. I 1998 avgjorde Kjetil Rekdal «Mirakelet i Marseille» da han satte inn 2–1 fra straffemerket to minutter før slutt mot Brasil. Hvem hadde utlignet for Norge bare fem minutter tidligere?

15. Cirka to år seinere tok Norge en ny storskalp da de vant 1–0, denne gangen under fotball-EM. Hvem spilte Norge mot? Og klarer du målscoreren?

Sommermusikk:

16. Hvilken DeLillos-hit handler i år om sommeren 2018?

17. For et par-tre år siden gjorde Øyvind «Vinnie» Sauvik stor suksess med sin versjon av hiten «Sommerfuggel i vinterland». Original derimot var det en viss nordlending som stod for. Hvem?

18. I 1984 lanserte kanadiske Bryan Adams en hit som i og for seg handlet om en sommer noen år tilbake i tid. Hvilken sommer skal vi til?

Sommerkjendiser:

19. Hva heter kvinnen som siden 2007 har vært programleder for Allsang på Grensen?

20. Charter-Svein elsker sommerferien. Hva er hans egentlige og fulle navn?

21. Hva heter den britiske superstjernen som skal holde konsert på Koengen i Bergen fredag 4. august?

Sommermat:

22. Hva er det som vanligvis skiller en sommerkotelett fra en vanlig kotelett?

23. Ferske reker er en slager på matbordet gjennom sommeren. Er det vanligst å begynne med hodet eller bakenden når man skal renske en rekke?

24. Hva kan være norske eksempler på den greske matretten «gyro»?

Sommerbursdager:

25. Hvilken strålende artist har bursdag 24. juni, er født i Bergen, har vært gift med en danske og er nå gift med advokaten Ernst Ravnaas?

26. Hvilken dato har Dronning Sonja bursdag?

27. Hvem i den norske kongefamilien fyller år 20. juli?

Sommerord:

28. Ikke sommer, men nesten. Et annet ord for vinkelner?

29. Han bruker lang tid. Han sommer ikke, men nesten. Han ......?

30. Hva er sommer på fransk? Ikke spise, men den nynorske versjonen...

FASIT

1. 23. juni (selve dagen er 24. juni)

2. 20 varmegrader

3. Sommerferien

4. Sommersolverv

5. Yr.no

6. 20. og 21. juni

7. Stavern

8. Indiahavet/Det indiske hav

9. Telemark

10. USA

11. Tokyo, Japan

12. Seiling

13. I Russland

14. Tore André Flo

15. Spania. Steffen Iversen scoret Norges mål.

16. Neste sommer

17. Halvdan Sivertsen

18. Sommeren 1969 («Summer of ’69»)

19. Katrine Moholt

20. Svein Tore Østvik

21. Robbie Williams

22. Sommerkoteletten er som regel røkt.

23. Hodet

24. Pita, rullekebi (rullekebab)

25. Sissel Kyrkjebø

26. 4. juli

27. Kronprins Haakon

28. Sommelier

29. Somler

30. Été

