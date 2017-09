Tirsdag gikk det tregt i trafikken etter to trafikkuhell

(Oppdatert:) Politiet melder på Twitter at Lyderhorntunnelen er åpen igjen. Bil skal være fjernet av Viking. Bilen som fikk problemer utenfor Olsviktunnelen skal også være fjernet.

Køene oppsto tirsdag ettermiddag etter to trafikkuhell på kort tid.

– Det begynner å bli rimelig kaotisk. For kort tid siden hadde vi et tilløp til brann på Askøyveien utenfor Olsviktunnelen. Dette er en bil som de nå holder på å taue. I tillegg er Lyderhorntunnelen stengt på grunn av motorhavari, sier trafikkoperatør ved veitrafikksentralen, Kjetil Larsen klokken 15.30.

Fremdeles saktegående

Han forteller at han kan se på kameraene at køene for øyeblikket går tilbake til Damsgårdstunnelen.

– Det er lange køer. Det beste rådet er å smøre seg med tålmodighet, sier Larsen.

Klokken 16.15 opplyser Kjetil Larsen at det fremdeles er mye køer mot Askøy.

– Det er tett trafikk ennå. Køen strekker seg tilbake mot Damsgårdstunnelen fremdeles. Men det flyter litt bedre nå, sier han.

En time senere kan veioperatør Larsen melde at situasjonen er den samme.

– Det er mye køer. Det går tregt, sier han.

Klokken 16.49 ble det for øvrig meldt om et nytt trafikkuhell i Bergen Vest. Politiet melder på Twitter at en MC har veltet i en rundkjøring Vestkanten. Fører skal være alene og oppegående og skadeomfang er uvisst. Det er meldt om at nødetater er på vei til stedet.

Hold deg oppdatert over situasjonen på vårt trafikkart.